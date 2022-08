« Si l’Algérie veut aller vers l’universalité, il faut passer par l’apprentissage de l’anglais », a déclaré le Président, en ajoutant : « Le français est un butin de guerre mais l’anglais est une langue universelle. » La décision d’introduire l’enseignement de l’anglais au primaire sera donc « appliquée dès cette année pour permettre à l’Algérie de s’imposer à l’international », a annoncé le président de la République lors de son entrevue périodique accordée aux représentants des médias nationaux.

Certes, l’introduction de l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire est une décision judicieuse, mais elle ne se matérialisera pas sur le terrain avant trois années en raison du déficit d’enseignants et de diplômés de langue anglaise. « D’abord, nous n’avons pas d’école normale supérieure dédiée à la formation d’enseignants d’anglais », dit Boualem Amoura, secrétaire général du Satef. Le pays, poursuit le syndicaliste, compte plus de 20 000 écoles primaires. Si chaque école recrute deux enseignants, le cycle primaire aura besoin de 40 000 enseignants pour garantir l’enseignement à tous les élèves. Le secrétaire général du Satef estime que le pays ne dispose pas de ce nombre d’enseignants. Chaque fois que nous demandions l’organisation d’un concours externe, le recrutement des diplômés des ENS ou l’intégration des enseignants contractuels, on nous répond par la négative : « pas de postes budgétaires », explique M. Amoura. Ainsi, son introduction effective est loin de se faire avant trois années, estime-t-il.

Pour rappel, le Président a donné, en juin dernier à l’issue d’un Conseil des ministres, l’instruction d’adopter la langue anglaise à partir du cycle primaire, après une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes. n

Articles similaires