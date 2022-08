par MILINA KOUACI

Les délais de dépôt de dossiers pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire expirent cette semaine. En effet, plusieurs directions ont fixé une date limite entre le 16 et le 18 du mois courant alors que d’autres ont déjà clôturé l’opération en début de semaine.

Les directions de l’éducation ont connu depuis le 2 août une «affluence massive» des détenteurs d’une licence en anglais et interprétariat (de et vers l’anglais) dès les premiers jours du lancement du processus de recrutement.

Selon plusieurs syndicalistes, la tutelle aurait pourvu plus de 19 000 postes pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire. L’anglais sera en effet enseigné dans toutes les écoles du territoire national pour les classes de 3e année. La priorité sera accordée aux détenteurs d’une licence d’anglais et ensuite aux diplômés de traduction. Ils seront recrutés en tant que contractuels avant l’organisation d’un concours de recrutement externe décembre prochain.

Cette année, le recours à des contractuels pour l’enseignement de l’anglais dans le cycle primaire se fait suite à l’instruction du président de la République d’intégrer l’anglais dans ce palier à partir de la prochaine rentrée scolaire. Ce cycle contient plus de 20 000 établissements scolaires.

Les enseignants contractuels des trois cycles devraient déposer, à leur tour, leurs dossiers au niveau des directions de l’éducation à partir du 28 août. Au cours de l’année scolaire écoulée, le secteur de l’éducation a fait appel à près de 20 000 enseignants contractuels, estime la Coordination des enseignants contractuels. Ce chiffre est appelé à la hausse avec le recrutement des enseignants d’anglais dans le cycle primaire en tant que contractuel. «Il est intolérable d’avoir 30 000 enseignants contractuels dans le secteur de l’éducation», clame Boualem Amoura, secrétaire général du Satef, qui demande d’intégrer les contractuels qui ont une expérience de 5 années dans les postes vacants.

Les enseignants contractuels réclament depuis des années le recrutement dans les postes vacants sans passer par un concours. Cependant, le ministère a rappelé à maintes reprises que les diplômés des écoles normales supérieures (ENS) sont prioritaires dans les recrutements du secteur de l’Education, en vertu du contrat signé avec eux. Ajoutant que le recrutement est soumis également aux besoins pédagogiques du secteur. D’après le premier responsable du secteur, les diplômés des ENS dépassent les besoins du secteur, ce qui a amené le ministère à recourir à «une autorisation exceptionnelle», en vertu de laquelle il a procédé au détachement pour assurer le travail en dehors du palier et ce, après l’approbation du concerné, avec maintien de la classification.

L’Union nationale des parents d’élèves (UNPE) a de son côté applaudi la décision d’introduire l’anglais dans le cycle primaire, tout en appelant le ministère à intensifier les sessions de formation au profit des enseignants admis avant de rejoindre leur poste de travail.

Un nombre important de dossiers, déposés au niveau des directions de l’éducation par les détenteurs des diplômes d’anglais et d’interprétariat, a dissipé les doutes quant au déficit d’enseignants d’anglais. Cette association insiste dans un autre volet sur la nécessité de former les nouveaux enseignants à travers des sessions de formation pour qu’ils accomplissent convenablement leur mission.

