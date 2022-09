PAR MILINA KOUACI

La liste des candidats désirant enseigner l’anglais au primaire a été publiée au niveau des directions de l’Education nationale, où les futurs enseignants se rendent depuis dimanche pour récupérer les décisions de nomination en tant qu’enseignant contractuel.

Les listes des enseignants d’anglais recrutés dans le cycle primaire en prévision de l’introduction de cette langue ont été affichées par les Directions de l’Education dans toutes les wilayas. Les mêmes Directions ont appelé les concernés à se rapprocher de leurs services du 4 au 6 septembre pour choisir leur poste d’affectation. L’opération de remise des décisions de nomination en tant qu’enseignants contractuels du primaire doit être clôturée aujourd’hui.

Les candidats retenus et dont les noms ont été indiqués par chaque direction ont été convoqués en fonction des postes ouverts dans les communes. Les enseignants de cette matière ont été classés et sélectionnés directement sur la plateforme numérique par souci d’équité et de transparence. Ils sont sélectionnés sur la base de plusieurs critères, notamment le diplôme de licence d’anglais ou de traduction de et vers l’anglais, a annoncé jeudi Boualem Benlaouar, inspecteur à l’Inspection générale du ministère de l’Education nationale.

Au total, plus de 5 000 enseignants contractuels ont été recrutés pour enseigner l’anglais aux élèves de troisième année primaire à travers plus de 20 000 établissements scolaires. Ils bénéficieront d’une formation obligatoire prévue du 8 au 19 septembre qui sera assurée par des inspecteurs des cycles moyen et secondaire, avant de commencer à enseigner.

L’introduction de l’anglais dans le cycle primaire est l’une des nouveautés qui marquera la rentrée scolaire. Jusque-là, l’anglais n’était enseigné que dans les collèges et lycées.

En juin dernier, le président de la République a donné, à l’issue d’un Conseil des ministres, l’instruction d’adopter la langue anglaise à partir du cycle primaire, après une étude approfondie menée par des experts. La décision d’introduire l’enseignement de l’anglais au primaire sera donc «appliquée dès cette année pour permettre à l’Algérie de s’imposer à l’international. Si l’Algérie veut aller vers l’universalité, il faut passer par l’apprentissage de l’anglais», avait déclaré le Président. Toutefois, en dépit du nombre de postulants, plus de 60 000, sur tout le territoire national, certaines écoles des wilayas du Sud seraient confrontées à un déficit d’enseignants. En effet, à Béchar, deux communes Mechraa Houari-Boumediène et Meridja, sont sans enseignants. Aucun n’a été affecté dans ces deux communes, peut-on constater sur les listes affichées par la Direction de l’Education de la wilaya.

A l’exception des chefs-lieux, les villages et des villes intérieures des wilayas du Sud n’attirent pas les enseignants. D’après des acteurs de l’Education, le manque d’enseignants dans les matières techniques et les langues étrangères est la conséquence du manque de formation. <

