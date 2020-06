Des établissements fermés depuis le mois de mars dernier, des gérants qui réclament le paiement des charges scolaires et des parents qui refusent de mettre la main à la poche pour s’acquitter de prestations dont leurs enfants n’en ont pas bénéficié. Voilà, en résumé,

la situation inédite dans laquelle se retrouve aujourd’hui l’enseignement privé en Algérie et le conflit généré par la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de la Covid-19.

Comment va-t-elle se terminer ? En attendant une réponse, deux constats s’imposent. Le premier révèle que l’enseignement privé, donc payant, n’est pas la solution que l’on croit ni la voie toute tracée pour une scolarité réussie. Il montre que le rapport de l’école à l’argent introduit par le système des cours privés fait de l’accès au savoir et à la connaissance – à l’instruction pour faire court – un produit marchand qui s’oppose totalement au principe de l’enseignement obligatoire et de l’éducation pour tous. C’est ce que montre le conflit entre les gérants des écoles privées qui réclament aux parents d’élèves de payer des charges que ces derniers refusent parce qu’ils «ne les voient pas et ne reconnaissent pas», selon un père de deux enfants en cycle moyen dans un établissement à Kouba, Alger.

Le spectacle qu’offre ce conflit est qu’on va à l’école comme on va au commerce ou au spectacle : on paye, on entre ; on ne paye pas, on n’y est interdit. Tant pis alors pour les détenteurs des petites et moyennes bourses qui, croyant faire échapper leurs enfants aux lacunes (réelles ou présumées) de l’enseignement public, les y envoient avant de se retrouver rattrapés par des évènements auxquels personne ne s’attendait et qui les obligent à acheter un service qu’ils n’ont pas reçus. Une réalité ubuesque si on oublie ce qu’est l’enseignement privé essentiellement. Une école pour les nantis et les privilégiés, ceux-là qui ne manquent pas de ressources et dont le «pouvoir d’achat» les dispense de se mêler à la polémique.

S’y ajoute une spécificité algérienne selon laquelle de nombreux établissements privés, si l’on entend bien ce que disent leurs responsables, sont au moins dans cette misère semblable aux commerçants de l’informel : travailler sans couverture juridique adéquate ni assurances leur permettant de prévenir les risques ; se retrouver à négocier aujourd’hui le «fifty fifty» pour obliger des parents qui le veulent bien à payer le 3e trimestre de l’année scolaire qui n’a pas eu lieu…



Querelle de sous et silence de tutelle

Le deuxième constat est relatif au silence de l’Education nationale. Aucun de ses responsables n’a réagi au conflit, hormis la direction de l’éducation d’Alger-Ouest, alors qu’il est censé le faire, l’enseignement privé étant reconnu en tant que tel dans notre pays et soumis aux lois et aux règlements du secteur, selon l’Ordonnance d’août 2005 et la loi d’orientation de janvier 2008. Tout indique pourtant que le ministre de tutelle ou un de ses cadres devrait s’exprimer d’autant que le problème s’aggrave.

Selon l’article 65 de la loi d’orientation sur l’éducation nationale «le ministre chargé de l’Education nationale exerce le contrôle pédagogique et administratif sur les établissements privés d’éducation et d’enseignement de la même manière qu’il l’exerce sur les établissements publics». Or, il se trouve que des établissements menacent de ne pas réinscrire pour septembre les élèves n’ayant pas payé le 3e trimestre – pour des saisons scolaires dont les coûts sont évalués entre 190 000 et 400 000 dinars l’année selon les cycles pédagogiques. Et que ces élèves risquent de se retrouver en décrochage scolaire, chose contre laquelle le ministère doit réagir.

La présidente de la Fédération nationale des parents d’élèves (FNPE) Djamila Khiar, selon l’APS, estime que la tutelle est habilitée à «trouver une solution». C’est ce que propose également le président de l’Association nationale des écoles privées algériennes (Anepa), Salim Aït Ameur, qui, outre l’attente de l’«arbitrage de l’Education nationale», appelle les directeurs d’école privée à «faire l’impasse sur le payement des frais du 3e trimestre notamment par les parents réellement touchés par la crise».

Il existe en Algérie 500 établissements privés. Le moins que puisse faire l’Education nationale avant tout est d’informer l’opinion sur leur situation depuis le début de la crise sanitaire. Que cette opinion sache ce qu’il y a derrière les charges réclamées par certains de ces établissements. La mention à ce point est que les dépenses mises en évidence par certains d’entre eux concernent les salaires. Or, nombreux sont ceux qui emploient des vacataires pour des «heures travaillées payées». n