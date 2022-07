C’est une nouvelle année universitaire plutôt dégarnie en matière de longue expérience professionnelle qui s’annonce dans les amphithéâtres et autres salles dès l’automne prochain.

L’obligation faite aux enseignants-chercheurs de partir à la retraite à l’âge de 70 ans va sans doute provoquer un bouleversement dans les effectifs de l’ensemble du corps. Lequel sera inévitablement opéré par le haut de la hiérarchie en matière de cumul d’expérience. Celle-ci se compte en dizaines d’années pour chacun des enseignants concernés par la mesure des pouvoirs publics, et donc en des siècles entiers en la matière qui manqueront dans nos universités, sachant que ce sont plus de 1200 septuagénaires qui y professaient l’année passée.

Ces derniers sont toujours fortement secoués, voire sous le choc, depuis fin avril dernier, lorsqu’ils ont été destinataires d’une note du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les invitant à déposer leurs dossiers en prévision de leur départ à la retraite qui sera effectif à partir du 1er septembre, période de la rentrée universitaire. Que les futurs retraités du corps enseignants s’apprêtent à vivre dans un stress impossible à décrire pour celui qui n’aura pas à le subir.

Le stress et l’angoisse paroxysmiques de personnes qui ont passé l’essentiel de leurs années d’existence dans un univers où, lorsqu’on rentre, on ne veut plus en ressortir, même pour aller en retraite, après des de longues années de labeur et même d’usure face à des générations entières d’étudiants passés par l’université pour aller faire carrière ailleurs, souvent dans un meilleur confort. Un univers où ils sont nombreux les enseignants à avoir soufflé leurs soixante-dix ans depuis un bon bout de temps, mais qui ont cette noble envie de rester actif et d’exercer leur passion jusqu’au dernier souffle.

