La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé jeudi, dans un communiqué publié sur le site web de la ligue, avoir convoqué le manager de joueurs Nassim Saâdaoui pour être auditionné le jeudi 28 mai à 11h00, dans le cadre de l’affaire de l’enregistrement sonore qui l’aurait impliqué dans le marchandage de matchs, avec le directeur général de l’ES Sétif Fahd Halfaya. « Après la première audition de Halfaya Fahd, directeur général de l’ESS le jeudi 21 mai 2020, la commission de discipline a décidé de laisser le dossier disciplinaire ouvert pour complément d’information. Le manager de joueur Saâdaoui Nassim (intermédiaire de la FAF) est convoqué pour se présenter devant la commission de discipline jeudi 28 mai 2020 à 11h00, au siège de la LFP« , a indiqué la même source. Convoqué lors d’une première séance lundi dernier devant la commission de discipline, Fahd Halfaya s’était absenté pour des « raisons de santé », selon les propos de l’avocat du club, Nabil Beniya. Le DG de l’Entente, a déclaré jeudi, peu après son audition, qu’il avait déposé plainte contre Nassim Saâdaoui et d’autres personnes pour « chantage », tout en insistant que l’enregistrement sonore est un « faux ». « C’est le Président de la LFP (Abdelkrim Medouar, ndlr) qui a saisi officiellement ce jeudi cette commission pour diligenter une enquête et traiter le dossier en extrême urgence conformément a l’article 9 alinéa 4 du code disciplinaire de la FAF« , ajoute le communiqué. Halfaya est accusé d’avoir sollicité ce manager pour arranger des rencontres et favoriser par conséquent son équipe afin qu’elle remporte le titre de champion d’Algérie au détriment des autres concurrents. Les membres du conseil d’administration de l’ES Sétif, réunis vendredi dernier, avaient rejeté les accusations contre Fahd Halfaya. Ils sont arrivés à la conclusion qu’aucune décision ne sera prise par ledit conseil sans que l’enquête menée par les instances du football (FAF et LFP) ne soit achevée.

