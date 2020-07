Le procureur de la République près la cour de Maghnia a annoncé lundi avoir donné des instructions aux services concernés pour l’ouverture d’une enquête sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un agent de l’ordre relevant de la sûreté de Daïra de Maghnia agresser un citoyen. La même source a précisé, dans un communiqué transmis à l’APS, que le centre postier de la ville de Maghnia a été envahi par de nombreux citoyens provoquant une grande anarchie et obligeant les services de l’ordre public à y intervenir pour organiser la queue. « Sur place, ajoute-t-on, un citoyen a été victime d’une agression physique de la part d’un agent de l’ordre ». l’incident a été filmé et publié sur une page facebook, note le communiqué. La même source souligne qu’en application de l’article 11 alinéa 3 du code pénal, des instructions ont été données aux services concernés pour diligenter une enquête afin de vérifier la véracité du contenu de la vidéo publiée et délimiter les responsabilités » dans l’incident.

