Il est désormais clair que le seul moyen de se prémunir d’une pandémie mondiale incontrôlable, c’est bien de s’en tenir au confinement et aux mesures barrières. L’évolution de la situation dans des pays comme l’Italie et la France reste un véritable baromètre pour nous autres moins touchés mais sans pour autant être loin du danger. Les nouvelles provenant de la proche Italie sont loin d’être rassurantes. Lorsqu’en 24 heures, plus de 600 personnes meurent de ce virus dans un pays d’Europe occidentale, il y a lieu de sérieusement prendre la mesure du péril qui guette. Il est clair que la grande angoisse reste celle de savoir combien de temps devrait durer une situation inattendue et inconfortable à tous les niveaux de la société. Les Etats qui misent sur une stabilisation de la propagation s’en tiennent à l’espérance d’une amélioration de la situation. Heureusement que dans cet air d’angoisse subsiste une note d’espoir. Il se trouve que la Chine vient de donner l’exemple. La Chine reste un cas encourageant d’un pays qui a pu, grâce à des mesures strictes, contrôler une déferlante morbide. Mais le géant asiatique semble avoir mis le niveau de réponse si haut qu’il est désormais très difficile pour les autres pays de suivre. Il est indéniable que la guerre contre cet ennemi invisible reste particulièrement ardue. D’autant plus que la science et la médecine n’ont de réponse à l’heure actuelle que celle préconisée par la prévention. Malgré une situation pour l’heure moins grave que celle prévalant en Europe, une extrême vigilance reste de mise chez nous. Il est évident que les pays, où le système de santé est faible, sont proportionnellement les plus exposés. Les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement ont fait basculer le pays dans une inertie inédite. Le pays est comme pris par une somnolence jamais vue depuis l’indépendance. Les Algériens sont désormais conscients de la gravité de la situation. Aussi contraignantes soient-elles, les mesures de confinement doivent être scrupuleusement respectées afin de contenir le risque. Le basculement de pays entiers dans un tel état de ralentissement ne sera pas sans conséquences. Il y aura un avant et un après coronavirus.

