La Confédération algérienne du patronat (CAP) ne cesse de s’impliquer dans tout ce qui concerne l’économie algérienne et son indépendance. Cette fois, c’est au cours de la présentation d’une étude effectuée par l’organisation sur « Les enjeux énergétiques du 3e millénaire et les défis de la sécurité énergétique de l’Algérie » que Sami Agli et son équipe se sont distingués. C’est au cours de la rencontre que le ministre de la Transition énergétique a accentué que ladite transition énergétique engagée « est un changement structurel qui concerne plusieurs secteurs, vers un mix énergétique fluide de cohérence systémique, de fiabilité structurelle, d’acceptabilité sociale, d’efficacité économique et à haute valeur ajoutée et durable ».

Dans cette optique, le ministère continuait à souligner que son département œuvrait à matérialiser une transition énergétique « sûre, fluide, rentable et durable, fondée sur un plus grand apport des énergies renouvelables, du capital national résidant et adaptée aux spécificités nationales ». Une façon de rappeler que l’énergie renouvelable est maintenant un challenge que le pays doit relever et gagner, les énergies fossiles appelées à céder le pas, tôt ou tard, au solaire et à ses « compagnons ».

C’est que cette transition énergétique exige une transformation sociétale, un changement de comportement du consommateur, favorable à des transmutations dans les modes de consommation concrets et responsables, avec le fondement de bonnes pratiques dans le mode de vie et l’aisance socio-économique. C’est donc, et aussi à l’Algérie d’affirmer sa sécurité énergétique sur le long terme à travers l’ouvrage d’un nouvel archétype capable de lutter contre les défis auxquels fait face le pays, et le monde entier, à cause des modifications structurelles débridées sur le théâtre énergétique mondial.

Le nouveau modèle énergétique doit s’accomplir sur le principe de distinction des sources d’énergie, des techniques des transports, des styles de financement et des collaborateurs internationaux, en plus d’une discrimination des marchés. Il ne faut pas oublier que le décor planté depuis quelques mois n’est nullement l’issue de la crise actuelle, car le plan d’action du gouvernement, comme souligné par le ministre, vogue vers « la priorité de garantir la sécurité énergétique du pays en répondant à la demande nationale sur le long terme ».

Pour cela, plusieurs appuis doivent être définis et émerger avec comme corollaire le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Il ne faut pas non plus oublier ou mettre de côté la production de l’hydrogène vert, le nouvel eldorado des énergies renouvelables.

