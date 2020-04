L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie veulent reprendre leurs discussions, afin d’envisager une riposte d’ampleur à une situation désastreuse du marché de l’or noir, plombé par une pandémie mondiale inattendue venant compliquer une guerre des prix déjà suicidaire. La réunion prévue lundi est partie pour être décalée de quelques jours. Cette réunion exceptionnelle par visioconférence doit permettre de discuter d’une réduction massive de la production. La tension entre l’Arabie Saoudite et la Russie, non membre du cartel, plane déjà, les deux pays s’accusant mutuellement d’avoir fait échouer les précédentes discussions. Un éventuel accord permettrait de ramener les prix à des niveaux plus rentables et d’éviter les arrêts de production, estiment les analystes. D’autant que le prix du pétrole a baissé de 30% et ne sera pas prêt à rebondir pour des mois. Cyniquement, Washington dit s’attendre à ce que Ryad et Moscou réduisent leur production d’environ dix millions de barils, « et peut-être nettement plus ». L’ombre de Washington, on le voit, plane sur des discussions de l’Opep davantage parasitées par une situation sanitaire ahurissante. Le Président américain a promis de défendre le secteur pétrolier américain, premier producteur mondial, mais dont le pétrole de schiste a un coût de revient élevé et n’est plus rentable selon les cours actuels. C’est là qu’une alliance Arabie saoudite-Russie pourrait s’avérer particulièrement intéressante afin d’atomiser la production de pétrole et gaz de schiste des Etats-Unis qui menace directement l’Opep.

Les prix du brut sont aujourd’hui malmenés par une demande stagnée au moment où les politiques strictes de confinement des populations se généralisent à travers le monde. Il est indéniable que le principal enjeu pour l’Opep et ses alliés sera d’éviter le fiasco de la précédente réunion, qui s’est soldée non seulement par une absence d’accord mais par une guerre des prix imposée par l’Arabie saoudite. La pandémie mondiale de coronavirus et ses conséquences ne fera que compliquer un marché du pétrole désormais devenu, sans jeu

de mot, explosif.