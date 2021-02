Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou, réunis en assemblée générale dimanche, ont décidé de reprendre le travail lundi, dès l’annulation de la décision de chômage technique prise en novembre dernier, a-t-on appris de sources syndicales de l’entreprise. Réunis au niveau du complexe de Oued-Aissi, en présence du nouveau président directeur-général (P-dg), Mustapha Chaoui, les travailleurs «ont conditionné la reprise effective du travail par l’annulation de cette décision prise par l’ancienne direction de l’entreprise», a indiqué, Mouloud Ould Elhadj, représentant syndical des travailleurs. Lors de cette même réunion, il a été, également, procédé à la désignation de deux représentants des travailleurs, à titre d’observateurs, à la réunion du Conseil d’administration (CA) de l’entreprise qui se tiendra demain (lundi) matin pour procéder à l’annulation de cette décision, a-t-il ajouté. Le 30 novembre dernier, une note de la direction de l’entreprise annonçait un arrêt technique d’activité d’une durée d’un mois (du 01 au 31 décembre), pour cause de persistance du blocage de la banque pour l’octroi des crédits nécessaires pour le financement des approvisionnements et la rupture des stocks des matières premières entraînant de fait l’arrêt de la production. Les travailleurs avaient rejeté cette décision et exigé la reprise du travail ainsi que le départ de l’ancienne direction, «responsable», selon eux, de cette situation ainsi que la mise en place d’un plan de relance pour l’entreprise. Nommé nouveau PDG, mardi dernier, Mustapha Chaoui a annoncé le rééchelonnement de la dette, à long terme, de l’entreprise dans le cadre d’un plan de relance mis en place par les pouvoirs publics et s’est engagé à procéder à l’annulation de la décision de chômage technique décidée en novembre dernier. «Je comprends l’appréhension des travailleurs et je me suis engagé, lors de mon installation à procéder à l’annulation de cette décision pour les rassurer et leur permettre de reprendre le travail», avait-t-il assuré dans un entretien à l’APS.

Pionnière de la filière électroménagère en Algérie, l’ENIEM vit, depuis quelques années une situation financière difficile, qui a nécessité plusieurs plans de relance.(APS)

