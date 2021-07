Un confinement de 15 jours du 26 juillet au 10 Août 2021, pour l’ensemble du personnel de !’Entreprise, a été décidé hier, selon un communiqué parvenu à la rédaction. «Nous portons à la connaissance des travailleuses et des travailleurs de l’ENIEM qu’une réunion d’urgence s’est tenue ce matin à la direction générale avec la participation des partenaires sociaux (UGTA-CP) pour discuter des mesures d’urgence à prendre pour faire Face à la propagation rapide et â la multiplication des cas de contamination au coronavirus (COVID-19) enregistrés au sein de l’Entreprise ENIEM et à travers plusieurs wilayas du pays», est-il indiqué. Durant cette réunion, il a été décidé en «concertation avec les partenaires sociaux d’un confinement total de 15 jours du 26 juillet au 10 Août 2021, pour l’ensemble du personnel de !’Entreprise». Le communiqué ajoute que «dans le respect des dispositions visant à préserver la santé des travailleurs et prémunir contre tout risque de propagation de la pandémie du Coronavirus, la Direction Générale a décidé de maintenir uniquement le personnel du CMT à l’effet de poursuivre la compagne de vaccination».

Articles similaires