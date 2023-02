Par Nadir Kadi

Invité hier sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne I, le commissaire aux énergies renouvelables auprès du Premier ministre, le professeur Nordine Yassa, a de nouveau détaillé la stratégie du gouvernement en matière de production des énergies dites «renouvelable».

Le responsable, sans évoquer l’état d’avancement du projet Solar 1000 dont le délai de souscription a été prolongé, a toutefois précisé que les autorités travaillaient actuellement sur plusieurs programmes de diversification des sources, en se fixant notamment l’échéance de l’année 2030. Ces nouvelles déclarations interviennent après celles du conseiller de Sonelgaz, Yacine Réda Rédouane, affirmant que le groupe lancera de son côté la production de 15 000 MW issues du photovoltaïque.

En effet, nouvelles précisions qui laissent entendre que les autorités ont redéfini le modèle d’investissement dans les énergies renouvelables : «Au départ, les premières expériences de l’Algérie dans ce domaine ont été une vingtaine de sites de production d’électricité photovoltaïque attribués sous la forme «clés en main» (…) mais actuellement nous avançons selon d’autres méthodes. Nous privilégions l’investissement et la technologie avec, notamment, des opérateurs privés ou étrangers.»

Le professeur Nordine Yassa a, par ailleurs, expliqué qu’il s’agira également d’intégrer dans ce créneau économique les nouvelles compétences issues des universités : «(…) Nous avons les ressources humaines, les centres de recherches, nous pouvons lancer des projets de production électrique de petites capacités. Cela ne demande pas d’énormes capitaux et serait en adéquation avec les ambitions des nouveaux diplômés dans le domaine.» Le même responsable ajoutant plus loin : «Si l’on ouvre ce secteur, j’estime que l’activité sera importante. Il serait possible de faire du montage de panneaux solaires, mais surtout de la prestation de service (…) Le domaine nécessite notamment de la numérisation, de la communication…»

Le déploiement des capacités en matière de renouvelable connaît déjà un certain niveau d’avancement, selon Nordine Yassa, qui rappelle que «des projets pilotes ont été réalisés et produisent environ 440 mégawatt en énergie renouvelable». Le défi aujourd’hui est «d’accélérer cette dynamique».

Ainsi, l’une des principales motivations à l’utilisation de nouvelles sources d’énergie électrique est de préserver la ressource en gaz naturel : «99% du pays est couvert en matière d’électricité (…) mais sa production consomme du gaz. La stratégie mise en place par les hautes autorités du pays est de diminuer la consommation de gaz en permettant l’augmentation de son exportation (…) Pour cela, les mécanismes sont naturellement d’augmenter la production du gaz, mais aussi d’accélérer la diversification des sources d’énergies renouvelables. Il s’agit aussi de maîtriser et rationaliser la consommation». Par ailleurs, une forte production électrique par des moyens «renouvelables» aurait également l’intérêt de permettre la «conversion» des surplus en hydrogène au moyen de l’électrolyse de l’eau. L’exploitation de l’hydrogène serait en ce sens un nouvel atout pour le pays d’autant que «nous avons les infrastructures et les moyens de transport (…) Il y a une forte volonté politique (…) et toutes les grandes entreprises internationales sont intéressées par la production de l’hydrogène en Algérie. Nous avons déjà l’expérience en matière de gaz et nous sommes également très proches des marchés européens».

Et toujours à propos de l’hydrogène, le professeur Nordine Yassa a également indiqué hier que le pays était en phase expérimentale : «La stratégie de développement de la filière hydrogène a été approuvée après sa présentation en Conseil des ministres (…) Sa mise en œuvre est en cours, nous avons eu des accords entre Sonatrach et des opérateurs italiens et allemands. Par ailleurs, un groupe de travail multisectoriel prépare actuellement l’encadrement légal ainsi que les normes de sécurité applicables dans l’exploitation de l’hydrogène». n

