Un projet de réalisation d’une centrale électrique solaire d’une capacité de 3 mégawatts au profit de Djanet a été décidé pour renforcer les capacités de production d’électricité au sein de cette nouvelle wilaya, a indiqué, jeudi, le P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal, lors d’une visite de travail dans la région. Le programme de raccordement des zones reculées à l’électricité à Djanet touche à sa fin, la majorité des projets programmés ont été concrétisés et des exploitations agricoles ont été raccordées, en attendant le renforcement de l’agence Sonelgaz dans la commune de Bordj El-Haouas par la ressource humaine en vue de rapprocher l’administration du citoyen, a-t-il précisé. Dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, le P-dg du groupe Sonelgaz a donné des instructions aux responsables de la société à Djanet en vue d’accorder la priorité absolue au raccordement à l’électricité des nouveaux établissements scolaires. Le bilan des réalisations de Sonelgaz à Djanet couvrant le premier semestre de 2022 fait état du raccordement de 85 exploitations agricoles et 361 foyers à l’électricité, et 116 autres foyers au gaz naturel, tandis que 579 logements devraient être branchés aux réseaux d’énergie d’ici à la fin de l’année en cours. La Direction de Sonelgaz-distribution de Djanet a relevé une opération de raccordement au gaz, dans la commune de Borj El Haouas, qui se poursuit sur un réseau de 32,830 km, pour atteindre 644 branchements. Ecoutant les préoccupations des citoyens et notables de la région, M. Adjal a affirmé que Sonelgaz s’emploierait à résoudre tous les problèmes liés notamment à l’approvisionnement en électricité dont souffrent les habitants de la région. Et d’ajouter que Sonelgaz ambitionne de parachever la construction de ses structures à Djanet, lesquelles offriront des opportunités d’emploi aux jeunes de la région, en plus de la réalisation d’un centre médico-social qui bénéficiera également aux citoyens. n

Articles similaires