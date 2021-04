Le Président directeur général (PDG) de la société nouvellement créée par les groupes Sonelgaz et Sonatrach, Sharikat Kahraba El Djazaïr (SKE), Khaled Nouasri, a été installé hier dimanche à Alger. La cérémonie d’installation de M. Nouasri a été coprésidée par les PDG des groupes Sonelgaz et Sonatrach, respectivement, Chaher Boulakhras et Toufik Hekkar, en présence du représentant du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), ainsi que des cadres dirigeants des deux groupes.

Chargée principalement de la production électrique d’origine renouvelable, SKE est détenue par Sonelgaz à hauteur de 51% du capital contre 49% pour Sonatrach.

Elle est le résultat de la fusion/absorption en 2020 des sociétés filiales SKD (Sharikat Kahraba Koudiet Eddraouch), SKT (Sharikat Kahraba Terga), SKB (Sharikat Kahraba Barouaghia) et SKS (Sharikat Kahraba Skikda).

Lors de son intervention, M. Boulakhras a souligné que cette fusion vise «à mutualiser les ressources et à donner les moyens à la nouvelle société d’investir des territoires énergétiques verts et créateurs de richesse».

Il a précisé, en outre, que ce partenariat s’inscrit dans la concrétisation de la stratégie de Sonelgaz à l’horizon 2035.

Pour sa part, M. Hakkar a fait remarquer que la création de la nouvelle société est le résultat de trois années de travail.

Le PDG de Sonatrach a souligné également que la nouvelle entreprise devra créer une synergie entre les différentes sociétés du secteur en vue de réduire les coûts et d’optimiser les moyens de production.

«Nous sommes confiants que la société SKE sera un plus sur la scène énergétique nationale», a ajouté M. Hakkar.

De son côté, le PDG de SKE a affiché sa détermination à relever les défis fixés en matière de transition énergétique et du développement des énergies renouvelables.

M. Nouasri est cadre de Sonelgaz qui a débuté sa carrière en 1998 en qualité d’ingénieur, avant d’occuper d’autres fonctions notamment de chef de projet, de chef de département et de PDG d’une filiale. n

