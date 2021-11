Le ministère de la Transition énergétique et des F Energies renouvelables a retenu 11 sites pour la réalisation du projet de «Solaire 1.000» qui comprend des stations de production d’énergie solaire d’une capacité globale de 1.000 mégawatts. Dans un communiqué rendu public, le ministère a précisé qu’en attendant le lancement effectif de la nouvelle Société algérienne des énergies renouvelables SHAEMS, un groupe de travail spécialisé a été mis sur pied pour préparer les documents relatifs à l’appel d’offre destiné aux investisseurs dans le cadre du projet «Solaire 1.000» et examiner les éléments externes liés à ce dernier. Le groupe de travail a élaboré un travail préliminaire en prévision du lancement du projet «Solaire 1.000» avant la fin de l’année en cours. Il s’agit notamment du choix des sites adaptés aux exigences de réalisation des stations d’énergie solaire du projet «Solaire 1.000», en tenant compte de l’accessibilité aux sites et de la possibilité de raccordement au réseau électrique. 11 sites d’une capacité globale de 4250 hectares ont été retenus, avec la participation efficiente des wilayas concernées, à savoir El-Bayadh, Ouargla, El Oued, El M’Ghair, Ghardaïa et Béchar. Le même groupe a fixé les conditions financières requises pour ce type de projets afin d’assurer son financement par les investisseurs, avec le concours du ministère des Finances.

