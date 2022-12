Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a reçu, mercredi à Alger, une importante délégation de la République de Cuba, conduite par le vice Premier ministre, Ricardo Cabrisas Ruiz, accompagné du ministre de l’Energie et des Mines, Vicente de la O Levy, et de hauts cadres du ministère cubain de l’Energie et des Mines. Selon un communiqué, cette rencontre s’est tenue en présence de l’ambassadeur de la République de Cuba à Alger, ainsi que le PDG du groupe Sonelgaz. Au cours de cette audience, les deux parties ont qualifié les relations bilatérales «d’excellentes et d’historiques» notamment dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures. Les discussions ont porté sur l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie et des mines ainsi que les perspectives de leur renforcement, en particulier «dans le domaine de la production et la maintenance électrique, les hydrocarbures et les énergies renouvelables», précise la même source. Les deux parties ont, également, échangé notamment sur les modalités de mise en œuvre des actions de coopération convenues à l’occasion de la visite en Algérie du président de la République de Cuba, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, dans le domaine des hydrocarbures et des approvisionnements en produits pétroliers, ainsi que la réalisation d’une centrale électrique solaire, par Sonelgaz, à Cuba, est-il souligné dans le communiqué. A cet effet, un comité de coordination conjoint a été installé ce mercredi pour la mise en œuvre de ces actions, selon la même source. A l’occasion, M. Arkab a exprimé son entière satisfaction du déroulement de cette rencontre, émettant le souhait de voir les relations de coopération algéro-cubaine se renforcer davantage et bénéficier de l’expérience et du savoir-faire cubain en matière d’exploration minière et de l’exploitation des minéraux en Algérie, ajoute le communiqué. (APS)

