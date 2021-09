Le président directeur général (Pdg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a supervisé, mercredi, l’ouverture des travaux d’une rencontre tenue à l’Institut de formation en électricité et gaz (IFEG) de Ben Aknoun (Alger) sous le thème «lancement de la mise en oeuvre du plan stratégique 2035», a indiqué un communiqué du Groupe. Cette rencontre de deux jours (22 et 23 septembre 2021) s’est déroulée en présence du Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs des industries électriques et gazières (FNTIEG), Achour Telli, des cadres dirigeants des sociétés relevant du Groupe, de nombre de directeurs exécutifs et centraux et des membres du centre opérationnel stratégique, et ce dans le but de mettre en oeuvre le plan stratégique de Sonelgaz d’ici à 2035, a précisé le Groupe sur sa page Facebook. Les travaux ont débuté par l’intervention du conseiller du Pdg de Sonelgaz, Abdelouahab Boukherouba qui a affirmé que cette rencontre «sera axée sur la présentation d’exposés détaillés sur le contenu du plan» ainsi que l’organisation de workshops avant de clôturer avec les recommandations du président du centre opérationnel stratégique. Le SG de la FNTIEG a, pour sa part, salué les efforts du centre opérationnel stratégique, soulignant que toutes les propositions de la fédération ont été prises en compte et qu’il soutient l’administration du Groupe dans cette démarche», ajoute la même source. n

