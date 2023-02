Une convention de partenariat en matière d’énergies renouvelables a été signée mercredi entre l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) et le groupement d’entreprises Green Energy Cluster Algeria (GEC Algeria). Les objectifs de cette convention s’inscrivent dans la perspective de permettre une synergie entre les deux principaux acteurs que sont l’Université et le monde socioprofessionnel, ont indiqué les parties contractantes lors de la cérémonie de signature de la convention. Pour Green Energy, il s’agit «d’élargir sa base de compétences par l’intégration de l’Université et des laboratoires de recherches pour mieux répondre aux problématiques rencontrées par les entreprises en matière énergétique», a expliqué le directeur général du groupement, Boukhalfa Yaïci. Il a souligné que son groupement intervient dans tout ce qui concerne les énergies, solaire et vertes et qu’il travaille, notamment, sur deux axes importants. Il s’agit, a-t-il indiqué, du programme lancé par les pouvoirs publics pour la production de 15.000 Mégawatts d’énergie et qui va créer de l’emploi et de la richesse, ainsi que l’accompagnement du secteur agricole, notamment, dans les exploitations du Sud du pays. Pour sa part, l’UMMTO, «inscrit ce nouveau partenariat dans le cadre de sa stratégie d’ouverture sur le monde du travail en multipliant les partenariats et conventions», a expliqué son recteur, le Professeur Ahmed Bouda. «Cela permettra aux entreprises de bénéficier des compétences et du savoir de nos enseignants et chercheurs et à nos étudiants d’avoir des terrains de stage pour faciliter leur intégration socioprofessionnelle», a-t-il soutenu.(APS)

