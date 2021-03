Le processus de mise en place d’une nouvelle société de développement des énergies renouvelables gagnerait à s’accélérer pour peu que le capital de cette société soit enfin fixé dans les meilleurs délais. Pour ce faire, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, appelle Sonelgaz et Sonatrach «à participer conséquemment au montage du capital».

Ce dernier, qui se prononçait après avoir fait le tour des stands des exposants au 4e Salon de l’électricité et des énergies renouvelables, qui a ouvert ses portes hier au Palais des expositions des Pins-Maritimes (Safex/Alger), a insisté sur l’intérêt de mettre en place cette structure. Expliquant dans ce sens : «C’est l’outil majeur qui va permettre de booster le programme national des énergies renouvelables. Après l’achèvement des procédures de la mise en place de la nouvelle société et si tout marche bien, elle (la société) devra lancer un premier appel d’offres avant la fin du premier semestre 2021, avec comme objectif de réaliser 1 000 MW avant la fin de l’année en cours.» Ce qui, selon Chitour, va permettre à l’Algérie de réaliser à la fin 2021 une économie d’énergie électrique de l’ordre de 10%, ce qui équivaut «à une réduction de consommation de l’énergie fossile de pas moins de 45 millions de barils de pétrole que l’on peut laisser pour les générations futures», a-t-il relevé.

Le ministre a, par ailleurs, soulevé l’inquiétante problématique de la consommation électrique produite à partir du gaz naturel, en nette progression ces dernières années. Il s’est dit inquiet dans la mesure où «non seulement nos besoins en énergie sont sur une courbe ascendante mais, en parallèle, nos capacités de production sont restées statiques. Pis encore, certains gisements sont proches de l’épuisement.

Ce qui reste tout à fait inquiétant si nous changeons notre mode énergétique», a-t-il averti. Et de déclarer sans détour : «La question qui se pose, aujourd’hui, est de savoir si le pays veut continuer à exporter de l’énergie ou bien la consommer. On ne pourra plus faire les deux.» D’où la nécessité durant la décennie à venir de réussir la transition énergétique. Autrement dit, introduire un modèle énergétique «flexible» pour atteindre 50% d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et ainsi «assurer un viatique aux générations futures». A propos du salon, il dira : «On constate de visu que nous pouvons produire des kits solaires et d’autres équipements connexes. Ce qui démontre que la transition énergétique est sur rail.»

Pour en revenir à la nouvelle société, il importe de savoir que ses missions consistent, entre autres, à l’acquisition et la préparation des terrains destinés aux projets des énergies renouvelables (accès aux sites, accès et raccordement aux réseaux électriques…), la réalisation d’études complètes de faisabilité et d’impact, la recherche des meilleurs mécanismes de financement (package contractuel bancable) et la coordination entre les différents acteurs concernés par le projet (administration centrale, collectivité locale, opérateurs de réseaux, régulateur, banque, douanes…). Elle sera chargée également de l’élaboration des cahiers des charges et du lancement des appels d’offres à investisseurs, le traitement des offres des soumissionnaires jusqu’à l’attribution définitive, la promotion de l’intégration nationale à travers notamment des dispositions incitatives dans les cahiers des charges, le développement du Partenariat public/privé dans le domaine des énergies renouvelables pour renforcer l’expertise locale et permettre la maîtrise de l’ensemble des niveaux du cycle des projets dans ce domaine. Soulignons enfin que le nom de la nouvelle société n’a pas encore été dévoilé. Selon Chitour, «elle sera la petite sœur de la Sonelgaz». <

verbatim

Benhafsa Labane, General Manager de l’Eurl Altedia Algérie

n«Notre société vient de finaliser un contrat de partenariat avec son unique fournisseur, la société chinoise Blue Carbone, spécialisée dans la production de panneaux et l’ensemble des accessoires, notamment les batteries à base de lithium. Ainsi nous allons nous lancer dans la production locale à partir de notre nouvelle usine dans la zone industrielle de Sidi Bel Abbès. Nous serons un nouveau producteur dans un marché local où la concurrence est de plus en plus féroce tant le nombre d’opérateurs versés dans les équipements des ENR sont de plus en nombreux. Mais cela ne nous fait pas peur car nos produits sont certifiés. C’est-à -dire de qualité. Notre plus-value réside dans la durée de garantie que nous assurons à notre clientèle.»

Rostom Aïssa, Directeur commercial de Alternate Solar Energy

n «Le gros de notre activité porte sur les lampadaires sur la chaussée fonctionnant à l’énergie photovoltaïque où LED. Les clients que sont les collectivités locales sont très demandeurs. Toutefois, dans les avis d’appel d’offres qu’elles lancent, c’est toujours le moins-disant qui est sélectionné non sans porter attention sur la qualité des équipements qui vont être installés. Ce que nous déplorons. Il faudrait que les demandeurs comprennent qu’il est dans leur intérêt d’être méticuleux dans leur cahier des charges. C’est dire qu’on exige de la qualité et pas autre chose.»

Djaber Laïd, manager chez Skyzon Algeria

n «Nous sommes actifs depuis 2010. Notre expérience dans les équipements ENR nous permet de soumissionner dans les marchés publics et opérateurs économiques privés que nous remportons souvent. Le dernier marché en date consiste à équiper 14 écoles primaires dans la ville de Constantine avec un système hybride, à savoir photovoltaïque et LED. Quant au marché, l’offre est de plus en plus importante compte tenu de l’engouement pour les ENR notamment chez les collectivités locales. Mais il reste que le marché est investi par des non-professionnels dont le but est de réaliser des dividendes sans se soucier de la qualité des produits qu’ils proposent à leurs clientèles attirées certes par des prix bas. C’est pourquoi nous appelons l’Aprue à assumer sa mission de la qualité des équipements. C’est à cette seule condition que la décantation sera possible.»