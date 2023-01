Les représentants de l’Algérie aux travaux de la 13e session de l’Assemblée générale de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abou Dhabi ont présenté et défendu la politique de l’Algérie en matière d’énergies renouvelables et sa démarche pour la réalisation d’une transition énergétique efficace. Curieusement, le plaidoyer n’évoque pas le projet Solar 1000 MW, qui est à considérer pourtant comme un des programmes phares de l’Algérie concernant les énergies renouvelables.

PAR NAZIM BRAHIMI

L’absence de ce projet dans le discours des représentants algériens à Abou Dhabi, dont la délégation a été conduite par le P-DG de Sonelgaz, Mourad Adjal, relance les interrogations quant à la concrétisation du projet, dont la mise en œuvre n’a pas pu avancer, et ce, en raison des reports de l’ouverture des offres.

Pourtant, à la mi-octobre, Smaïl Mougari, le numéro un de Shaems, la société chargée de son pilotage, a affirmé qu’il est en bonne voie et qu’il devrait être bouclé d’ici la fin de l’exercice 2022. Les travaux de réalisation des cinq centrales photovoltaïques devraient démarrer en juin 2023, avait-il assuré.

Le lancement des travaux des cinq centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 1000 MW pourrait intervenir en juin 2023 pour la réception probable de la centrale de Béchar fin 2023 et des autres centrales en 2024.

Le problème du financement est en voie de règlement, les autorités ayant opté pour un financement bancaire local bonifié des projets, avait ajouté le responsable de Shaems en marge du forum algéro-européen sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’énergie qui s’est tenu en octobre 2022 à Alger.

Les sociétés ou groupements retenus pour réaliser cette première tranche de 1000 MW devront réaliser cinq centrales photovoltaïques à Foulia à El Oued (300 MW), à Hassi Delaa à Laghouat (300 MW), à Temacine à Touggourt (250 MW), à Aïn Beïda à Ouargla (100 MW) et à Beni Ounif à Béchar (50MW).

L’appel d’offres à investisseurs pour le projet Solar 1000 MW, qui consiste en la réalisation de centrales solaires pour la production de 1000 MW d’électricité à partir d’énergie solaire, a été pour rappel lancé en décembre 2021. L’appel d’offres s’adresse aux investisseurs de droit algérien et de droit étranger.

Le chef de Shaems avait mis en avant, à la même occasion, ce qu’apportera le projet en affirmant que les cinq centrales vont économiser 600 millions de mètres cubes de gaz, créer 5 000 emplois et réduire de plus de 1 million de tonnes d’émission de CO2. Mais au vu du retard pris pour l’ouverture des appels d’offres, il est fort à craindre un glissement dans les délais annoncés.

Ce qui permettrait à l’Algérie de monnayer sur le marché international cette réduction d’émissions de CO2 : 40 à 70 dollars la tonne de C02 et donc de réduire le prix du kilowattheure produit par ces centrales cédé au consommateur.

AU forum Rome-Med 2022, qui s’est tenu le 1er décembre 2022 à Rome, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a incité les partenaires de l’Algérie à s’intéresser au potentiel national en ressource solaire notamment et en hydrogène.

Mohamed Arkab a également incité à l’investissement dans le renouvelable, indiquant que c’était «une priorité» des autorités algériennes.

Pour sa part, Boukhalfa Yaici, président du Cluster Energies renouvelables, a estimé que la relance du Solar 1.000 permet de «remettre le programme des énergies renouvelables sur les rails, ce qui conduit à réaliser des économies de gaz importantes».

Il a affirmé que la mise en branle du projet est de nature à «remettre le programme des énergies renouvelables sur les rails, ce qui conduit à réaliser des économies de gaz importantes», considérant qu’il «n’y a que la décision politique qui manque pour relancer ce projet».

Pour M. Yaïci, le Solar 1.000 est une occasion «propice» à toutes nos entreprises qui veulent travailler dans le domaine des énergies renouvelables, comme c’est «un bon terrain d’apprentissage et d’expériences» pour nos étudiants et diplômés des universités.

A Abu Dhabi, l’ambassadeur d’Algérie aux Emirat arabes unis (EAU), Khamissi Arif, a souligné que l’Algérie «entend aller de l’avant vers la réalisation d’une transition énergétique progressive et responsable à travers l’adoption d’un mix énergétique varié prenant en considération toutes les énergies disponibles, les moins coûteuses et les plus propres tout en bénéficiant des acquis qui résultent de l’amélioration de la capacité énergétique».

Le diplomate a ajouté que l’Algérie «a mis en place un programme ambitieux, à savoir la production de 15 GW d’énergie renouvelable à l’horizon 2030», appelant les investisseurs étrangers intéressés par ce projet à «y adhérer par la participation aux appels d’offres internationaux qui seront annoncés ultérieurement».

Affaire à suivre donc. <