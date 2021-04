Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, le PDG du Groupe Total, Patrick Pouyanné, avec lequel il a évoqué les perspectives de collaboration entre le groupe Total et Sonatrach dans des projets structurants en Algérie.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont passé en revue, lors de cet entretien qui s’est déroulé au siège du ministère, les relations entre le Groupe Total et le Groupe Sonatrach, notamment dans les domaines gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets structurants en Algérie.

Les deux parties ont également abordé «les projets futurs à réaliser dans le gaz naturel liquéfié (GNL), les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et la pétrochimie, notamment le projet polypropylène qui connait un état d’avancement significatif», a précisé le communiqué.

A cet effet, les deux parties ont réaffirmé leur volonté à œuvre au renforcement du partenariat entre les entreprises Sonatrach et Total, a-t-on souligné de même source.

