Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le P-dg de la société Allemande Wintershall Dea AG, Mario Mehren, avec lequel il a évoqué le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans l’amont pétrolier et gazier, a indiqué un communiqué du ministère. «Tout en se félicitant de l’excellence et de la solidité des relations de coopération unissant Sontrach et Wintershall, les entretiens ont porté sur le développement et le renforcement des relations de coopération et de partenariat dans l’amont pétrolier et gazier en Algérie, ainsi qu’en matière de formation, de transfert de technologie et de savoir-faire», a précisé la même source. Outre les résultats des rencontres entre les responsables de Wintershall et Sonatrach, Alnaft et l’ARH, les deux responsables ont abordé, les opportunités d’investissement et de coopération dans le domaine du développement et le transport de l’hydrogène, ainsi que dans le domaine du captage et stockage du carbone (ccs) et les énergies renouvelables, ajoute le communiqué. M. Mehren a, à cette occasion, souligné que les discussions ont été «très fructueuses», et que «l’Algérie est un partenaire de choix pour un partenariat énergétique renforcé». Il a aussi manifesté la «volonté et l’engagement de Wintershall à renforcer sa présence en Algérie à travers la réalisation de nouveaux projets énergétiques», selon le communiqué.(APS)

