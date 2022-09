Le ministre de l’Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, a évoqué mardi à Alger avec une délégation de la Banque Mondiale, conduite par M. Junaid Kamel Ahmed, Vice-Président de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), les moyens de développement de la coopération bilatérale, indique un communique du ministère. Les deux parties ont notamment axé sur la coopération en matière d’échange d’expériences et d’assistance technique et de garantie des financements extérieurs des projets structurants du secteur énergétique, selon le communiqué.

M. Arkab a présenté les grands axes du programme de développement du secteur ainsi que les nouveaux cadres réglementaires qui régissent les activités hydrocarbures et minières en Algérie, en insistant sur la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, notamment le développement de l’hydrogène et son introduction dans le mix énergétique, l’engineering et la réalisation des ouvrages dans le domaine de l’électricité. M. Junaid a exprimé, pour sa part, «sa satisfaction de cette entrevue qui lui a permis de s’informer sur les perspectives de développement du secteur de l’énergie et des mines en Algérie», précise la même source. n

