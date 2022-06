Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, effectuera lundi et mardi une visite de travail à Nouakchott (Mauritanie), dans le cadre du renforcement et la promotion des voies de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie et des mines ainsi que dans divers domaines d’intérêt commun. Selon un communiqué du ministère, en plus des discussions avec son homologue mauritanien, Abdelsalem Oueld Mohamed Salah, M. Arkab aura également des entretiens avec d’autres membres du gouvernement mauritanien.

