Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, dimanche, l’ambassadrice d’Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, avec laquelle il a abordé l’état du partenariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de l’énergie, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée au siège du ministère, «les deux parties ont abordé les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l’énergie, notamment l’état du partenariat stratégique algéro-allemand dans le domaine de l’énergie», a précisé la même source. Les deux parties ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction des actions réalisées avec les partenaires allemands dans ce cadre, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, de la transition et l’efficacité énergétique, a ajouté le communiqué. Dans ce sillage, M. Arkab a mis en avant «l’excellence des relations algéro-allemandes et a abordé les différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, notamment dans les domaines des hydrocarbures mais aussi le développement de l’hydrogène propre, le transfert de technologie et de savoir-faire», a-t-on également souligné de même source.

