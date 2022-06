Les pays du G7 sont réunis, du 26 au 28 juin, en Allemagne, à l’occasion d’un sommet consacré, en bonne partie, à renforcer leur riposte à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Sur la question du pétrole russe, les dirigeants des Etats-Unis, de l’Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Canada et du Japon réfléchissent aux moyens de plafonner les prix.

En marge de ce rendez-vous, la France s’est montrée de son côté favorable à la fixation d’un «prix maximum du pétrole» au niveau des «pays producteurs» afin de contrer l’envolée des prix provoquée par la guerre en Ukraine, a déclaré dimanche la présidence française en marge du sommet qui se tient en Bavière. Paris n’est pas «opposé par principe» à la proposition américaine de plafonnement des prix mais «ce qui serait pour nous beaucoup plus puissant c’est qu’on mette un prix maximum au pétrole qui vient de tous les pays producteurs», a souligné l’Elysée. «C’est ce qu’il faut qu’on réengage dans la discussion avec Opep+, et avec tous les producteurs de pétrole au monde», a ajouté la présidence française.

Cette proposition est distincte de la mesure suggérée par les Etats-Unis d’un plafonnement des prix du pétrole qui serait décidée dans les pays consommateurs. Plusieurs pays du G7 ont indiqué que la proposition française est complexe à mettre en œuvre. «Ce qu’on doit faire au G7, c’est plutôt d’essayer d’avoir un ‘price cap’ (plafonnement) sur le pétrole et, à mes yeux, le gaz aussi, pour éviter d’avoir des conséquences trop importantes des sanctions et de la situation» économique mondiale, a indiqué une source au sein de la présidence française.

Pour rappel, Washington, Ottawa et Londres ont déjà interdit les importations de pétrole russe, et Bruxelles a décidé d’un embargo qui sera totalement appliqué à la fin de 2022. Ces embargos pourraient toutefois être moins efficaces que prévu, Moscou continuant à profiter des revenus issus de la vente de ses produits pétroliers, la flambée des prix de l’énergie compensant la baisse de ses volumes d’exportations.

Un plafonnement des prix pourrait résoudre ce dilemme tout en évitant de restreindre davantage l’offre pétrolière et d’alimenter l’inflation, selon les responsables, mais pour qu’il fonctionne, il faut que les gros importateurs comme l’Inde et la Chine y adhèrent. «Nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à un accord», a estimé le responsable allemand.

Fin mai dernier, les dirigeants de l’Union européenne avaient trouvé un accord progressif concernant le pétrole russe transporté par bateau, soit les deux-tiers des achats européens. Une exemption temporaire a été prévue pour le pétrole acheminé par oléoduc, afin de lever le veto de Budapest, sachant que la consommation pétrolière de la Hongrie dépend grandement des approvisionnements russes et ne peut être remplacée dans l’immédiat.

Articles similaires