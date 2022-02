Par Feriel Nourine

Après le répit observé à la fin de la semaine dernière, les prix du pétrole ont effectué une forte remontée, hier, à l’ouverture hebdomadaire du marché. Poussé par une guerre en Ukraine qui se décline, entre autres, par des sanctions économiques contre la Russie, le baril est remonté nettement au-dessus des 100 dollars, alors que l’offre mondiale se trouve sous la menace d’une rupture des livraisons en provenance du géant du secteur, classé deuxième exportateur de brut au monde.

L’envolée des cours s’est produite durant la matinée et a été suivie par un repli dans l’après-midi, lequel n’a pas pour autant empêché les deux références européenne et américaine de continuer à évoluer au-dessus des seuils affichés à la clôture de vendredi. Vers 10H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, livraison en avril, dont c’est le dernier jour d’utilisation comme contrat de référence, s’envolait de 4,92% à 102,75 dollars sur l’Inter Continental Exchange (ICE), à Londres. Au même moment, l’américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril grimpait de 5,11% à 96,27 dollars sur le New York Mercantile Exchange. Les cours se sont, par la suite, calmés, avant d’effectuer un recul par rapport à l’envolée matinale avec laquelle ils ont entamé la semaine. Vers 13H30 GMT, le Brent de la mer du Nord valait 98,03 dollars le baril, toujours en hausse conséquente de 4,15%, alors que le WTI se maintenait à 95,31 dollars (+4,15%). Dans la même tendance haussière, les prix du gaz gagnaient, eux aussi, de l’altitude hier sous le fort impact de la guerre en Ukraine. Sur le marché européen, qui dépend grandement des approvisionnements russes (40%) en cette énergie, le marché de référence du gaz naturel en Europe, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, a grimpé de plus 35% pour atteindre 128 euros le mégawattheure (MWh), peu après l’ouverture. Vers 10H30 GMT, le TTF se négociait à 108,04 euros le MWh.

« Les inquiétudes croissantes concernant les perturbations de l’approvisionnement en énergie de la Russie poussent les prix du pétrole et du gaz à la hausse alors qu’une nouvelle semaine de négociations commence », ont commenté des analystes. Des négociations qui se tiennent dans un climat de guerre marqué par de nouveaux facteurs venus envenimer davantage la situation. Dimanche, le président russe Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la « force de dissuasion » de l’armée russe, qui peut comprendre une composante nucléaire. De leur côté, les alliés occidentaux ont planifié d’exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Par ailleurs, les partenaires occidentaux ont décidé de restreindre davantage l’accès de la Banque centrale russe aux marchés des capitaux et de paralyser ses actifs afin d’empêcher Moscou d’y recourir pour financer le conflit en Ukraine. De son côté, le géant pétrolier britannique BP a annoncé, dimanche, son désengagement de Rosneft, la plus grande société pétrolière russe, dont il détenait jusqu’ici une participation de 19,75%, à la suite de « l’agression » de l’Ukraine par la Russie.

Cette nouvelle batterie de sanctions « pourrait éventuellement interrompre l’approvisionnement en gaz de l’Europe et entraîner des conséquences économiques dangereuses pour le continent et le reste du monde », avertissent d’autres analystes.

