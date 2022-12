La quatrième édition de la Journée algéro-allemande de l’énergie se tiendra mardi à Alger, sous le thème «ensemble vers de nouvelles solutions énergétiques durables», indique lundi le ministère de l’Energie et des Mines dans un communiqué.

Co-organisée par le ministère de l’Energie et des Mines et le ministère fédéral allemand de l’Economie et de la Protection du Climat, dans le cadre des activités du partenariat énergétique entre les deux pays, cette Journée a pour objet «d’échanger sur les perspectives de développement en Algérie des énergies nouvelles et renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que les opportunités de coopération dans ces domaines avec l’Allemagne», selon la même source. La Journée algéro-allemande de l’énergie sera rehaussée par la participation du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, ainsi que le Commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, Noureddine Yassa, de l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne à Alger, Thomas Eckert, de l’ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, et de la ministre adjointe du ministère fédéral allemand de l’Economie et de la Protection du Climat, Franziska Brantner, précise-t-on dans le même texte.(APS)

