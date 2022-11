La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) est désormais dirigée par une femme. Wassila Atimene a été installée hier dans ses nouvelles fonctions à la tête de l’agent régulateur du secteur de l’électricité et du gaz. La cérémonie d’installation de la nouvelle présidente, qui succède à Farid Rahoual, qui était en charge de l’intérim, a été présidée par le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab. Dans une déclaration, Mme Atimene s’est dite extrêmement honorée de la confiance que lui a témoignée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en la nommant à cette fonction. La nouvelle présidente de la CREG a débuté sa carrière professionnelle en 1992 en tant qu’enseignante à l’université d’Alger. En 1998, elle a rejoint Sonelgaz Distribution en tant qu’ingénieur d’études au niveau des structures exploitation et commercial puis, responsable de la structure gestion et budget. Elle a rejoint la CREG en 2006 où elle a occupé les postes de cadre senior, sous-directrice autorisations concessions et EnR, puis directrice concession et service public en 2015, avant d’être nommée fin 2021, en tant que membre du comité de direction de la CREG. Farid Rahoual était en charge de la présidence par intérim de la CREG depuis le départ de son ancien président Rachedi Menadi qui occupe depuis juin 2022 le poste de président de l’Autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, autorité indépendante placée auprès du Premier ministre. n

