Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, co-préside, aujourd’huimardi à Alger, avec la ministre tunisienne de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, une réunion du comité bilatéral algéro-tunisien de coopération dans le domaine de l’énergie et des mines, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Energie et des mines. Ce comité bilatéral regroupe les représentants des ministères et des entreprises du secteur de l’énergie et des mines des deux pays, précise la même source. Les travaux du comité interviennent dans «un contexte marqué par l’évolution positive que connaissent les relations entre l’Algérie et la Tunisie et la volonté des deux pays de développer et de renforcer les relations de coopérations bilatérales dans le secteur de l’énergie et des mines», affirme le ministère, rappelant que la tenue de ce comité a été précédée par la réunion des experts pour examiner l’état des relations bilatérales dans ces domaines.

