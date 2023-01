Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mardi à Alger, plusieurs députés de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour la wilaya de Relizane dans le cadre des rencontres périodiques qu’il tient avec les représentants du peuple pour écouter les préoccupations soulevées dans les domaines de l’énergie et des mines, indique un communiqué du ministère. La rencontre s’est déroulée au siège du ministère avec les députés de l’APN pour la circonscription électorale de la wilaya de Relizane, à savoir Mme Aicha Chouachi et MM. Abdellah Amari, Salem Kedour et Abded Benazouzi, en présence de cadres du ministère, ajoute la même source. Lors de cette rencontre, le ministre a écouté une série de préoccupations soulevées, notamment le raccordement des régions enclavées à l’énergie (électricité et gaz) et l’expansion du réseau électrique en le renforçant par des transformateurs, précise le communiqué. Les dossiers de l’emploi et des projets de développement dans la wilaya, notamment miniers, ont également été évoqués, ajoute-t-on de même source. Le ministre a donné «des explications sur l’ensemble des préoccupations des députés» et indiqué avoir tenu compte de toutes les propositions et pris les mesures nécessaires à leur prise en charge.

Articles similaires