Le nouveau ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, fait face d’ores et déjà à de multiples défis, et non des moindres, dont certains sont liés à la situation qui prévaut sur les marchés mondiaux de pétrole et de gaz, tandis que d’autres sont en relation directe avec les performances de Sonatrach en matière de production, de transformation et de commercialisation. Abdelmadjid Attar pense depuis toujours que la chute des prix du pétrole entamée depuis 2014 est venue remettre au goût du jour les vulnérabilités de l’économie algérienne du fait de sa dépendance totale des hydrocarbures. Cette baisse des cours pétroliers mondiaux met évidement les incertitudes à moyen et long termes quant à la sécurité énergétique du pays. Sur cette question, le nouveau ministre de l’Energie semble avoir une première réponse, plutôt une certitude, laissant entendre que les ressources énergétiques de l’Algérie en gaz et de pétrole «sont suffisantes et la sécurité énergétique est sûre jusqu’en 2030, voire 2040». «Mais la problématique est que l’économie nationale doit oublier la rente énergétique et doit travailler sur la production de nouvelles richesses à moyen terme», soutient-il lors d’une brève allocution prononcée lors de la cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur, Mohamed Arkab. Ainsi, le premier défi auquel devra répondre le ministre est celui de préparer le pays à explorer de nouvelles alternatives aux hydrocarbures conventionnels, puisque, de l’avis du ministre, ceux-ci ne tiennent pas au-delà de 2030. Selon les statistiques officielles, les réserves récupérables en hydrocarbures liquides ont été estimées en 2012 à 7 milliards de Tep (tonne équivalent pétrole), dont 2,5 milliards de Tep restants à 2012 et 1,8 milliard de Tep prouvés. Quant aux hydrocarbures gazeux, les réserves sont estimées à 7 300 milliards de m3 à 2012, dont 4 500 milliards m3 restants à 2012 et 2 385 milliards m3 prouvés. Les statistiques officielles disponibles montrent que le potentiel résiduel en hydrocarbures conventionnels évoluait à la baisse depuis plus d’une décennie. Ce qui a fait dire à Abdelmadjid Attar, récemment, que le «potentiel résiduel restant à découvrir et à exploiter est essentiellement non conventionnel». Le nouveau ministre de l’Energie tentait depuis plusieurs années à «dédiaboliser» l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures de schiste. C’est un secret de polichinelle. Maintenant que la nouvelle loi sur les hydrocarbures met les hydrocarbures non conventionnels dans la même case d’intérêt que les hydrocarbures conventionnels, le nouveau ministre de l’Energie n’a qu’à mettre le pays sur la perspective de l’exploitation des réserves du pays en pétrole et gaz de schiste. Cependant, même si le cadre juridique existe, en attendant les textes d’application qui, aux dernières nouvelles sont en préparation, l’exploitation du potentiel non conventionnel est envisageable sur le moyen et long termes car, de l’avis même d’Abdelmadjid Attar, cette exploitation nécessite d’importants moyens logistiques et technologiques, volumes et traitement des eaux ainsi que des investissements colossaux. Selon les estimations du nouveau ministre de l’Energie, l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels n’est pas envisageable avant 2025. En attendant, le ministre aura à relever d’autres défis immédiats non moins importants, dont le relèvement des niveaux de production primaire des hydrocarbures, le taux de récupération des champs pétrolifères, en nette baisse depuis plus d’une décennie. Le nouveau ministre devra également traduire sur le terrain la volonté du gouvernement de rationnaliser la consommation des produits pétroliers. Ses positions personnelles sont en tout cas conformes aux velléités de rationalisation de la consommation interne des produits énergétiques affichés récemment par le gouvernement. Abdelmadjid Attar pensait que l’une des vulnérabilités de l’Algérie réside dans la hausse de la consommation énergétique interne par rapport aux réserves et à la capacité de production du pays sur le long terme. n

