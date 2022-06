Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu hier mardi à Alger, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel il a évoqué les perspectives du renforcement des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie et des mines, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties «ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et des mines et les perspectives de leur renforcement», précise la même source. M. Arkab a remercié M. Beliaev, qui lui a rendu une visite d’adieu, pour sa disponibilité constante et les efforts consentis durant sa mission en Algérie, tout en rappelant «l’importance et la profondeur de la relation d’amitié traditionnelle entre les deux pays et de la disponibilité de l’Algérie à la développer et d’approfondir la coopération bilatérale», ajoute le communiqué. Les deux parties ont, également, appelé à renforcer les consultations économiques et d’échanges d’expériences en vue de réunir les conditions nécessaires pour densifier les échanges entre les deux pays. Le ministre de l’Energie et l’ambassadeur de Russie ont salué, en outre, le processus du dialogue ente pays OPEP et Non OPEP pour la stabilisation des marchés à moyen et long termes, ainsi que les concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du Forum des Pays Exportateurs du Gaz (GECF), a-t-on souligné de même source. (APS)

