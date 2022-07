Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a reçu, hier mercredi à Alger, l’ambassadeur des Emirats arabes unis en Algérie, Youcef Saif Khamis Subaa Al-Ali, accompagné d’une délégation de l’entreprise émiratie Masdar, a indiqué le ministère dans un communiqué. «Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays, qualifiées de fraternelles, dans le domaine de l’énergie et des mines, et les moyens de leur renforcement», précise la même source. M. Arkab a mis, à cette occasion, l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique en Algérie notamment l’exploration, le développement et l’exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs facilitations et avantages aux investisseurs, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont abordé, également, les opportunités d’investissement dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche et l’exploitation des terres rares et les métaux précieux, selon la même source. Ils ont relevé, d’autre part, les «importantes opportunités de coopération et d’investissements existantes dans le domaine des énergies renouvelables». Les parties ont enfin salué «le processus du dialogue et les concertations permanentes entre les pays Opep et Non Opep pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme», selon le communiqué.(APS)

Articles similaires