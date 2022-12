L’Organisme algérien d’accréditation (Algerac) et la société Sonelgaz-Services ont signé une convention-cadre de coopération portant sur le renforcement des compétences et l’accréditation des organismes de contrôle qualité, indique mardi Algerac dans un communiqué. Paraphée, le 21 décembre en cours au siège d’Algerac, par le directeur général de cet organisme, Nouredine Boudissa et le PDG de Sonelgaz-Services, Chérif Zeghoud, cette convention «s’inscrit dans le cadre d’une politique d’amélioration des compétences et de mise à niveau des entités de contrôle qualité de Sonelgaz-Services pour être ainsi conforme à la devise du groupe Sonelgaz qui est de fournir une énergie fiable et responsable, assurer un service public de qualité et contribuer au bien-être de ses clients», selon la même source. Dans ce sens, les deux parties ont convenu de consolider leurs efforts pour créer «une véritable synergie» visant à une coopération essentiellement technique axée sur le perfectionnement et la formation du personnel, la mise en place d’une démarche qualité conforme aux normes et standards internationaux. Elles ont convenu également de conjuguer les efforts et contribuer de ce fait à «élever le niveau de performance et de compétitivité des structures de la Sonelgaz-Services à travers la mise en place d’un processus d’accréditation en leur sein même». En sus, cet accord cadre d’une durée de cinq ans prévoit de définir conjointement «un programme d’action qui fera objet de contrats spécifiques déterminant les modalités de mise en oeuvre ainsi que l’apport de chacune des parties selon les spécificités de chaque action», est-il souligné. Un comité de pilotage sera en charge de l’élaboration de ce programme, ajoute le communiqué.

