« Avec le Président Macron, nous pouvons aller loin dans l’apaisement et le règlement du problème de la Mémoire. C’est un Président très honnête, sincère et très propre du point de vue historique. Il veut apaiser la situation et permettre à nos relations de retrouver leur niveau naturel. »

Cette phrase contenue dans l’interview accordée par le président de la République à la chaine de Télévision France 24 signifie que la France a déjà entrepris des actions visant à faire évacuer les deux pays des zones de tensions dans lesquelles se trouvent leurs relations bilatérales depuis toujours, notamment depuis l’indépendance de l’Algérie et son accès au statut d’Etat souverain acquis par le courage, la bravoure et le sacrifice de ses enfants.

Largement explicite, la même phrase est également une précision quant au long chemin qui reste à faire par l’Etat français pour que l’apaisement souhaité de part et d’autre puisse atteindre sa plénitude. Un objectif qui passe par le règlement du problème de la Mémoire. Un sujet quasi-tabou au niveau de l’Elysée, jusqu’en 2017, où Emmanuel Macron, alors en campagne pour l’élection présidentielle qu’il allait remporter quelques semaines plus tard, avait décidé de rompre le silence et de dire ce que pourtant la plupart pouvait penser dans un silence hypocrite. La colonisation française de l’Algérie est « un crime contre l’humanité », n’avait-il pas hésité à reconnaître, non sans s’exposer à de vives critiques dans son pays, en provenance principalement de responsable politiques de droite.

Depuis, le président Macron n’a pas hésité à mettre en pratique des convictions qu’il partage avec de nombreux Français, toutes couches et catégories sociales confondues, à travers des initiatives qui témoignent de sa sincérité d’aller au-devant et d’œuvrer à renvoyer la France coloniale à son véritable passé en Algérie. En témoigne cette restitution de crânes de valeureux combattants qui a marqué, et qui marquera à jamais, le 5 Juillet de cette année.

Un geste d’une forte symbolique pour le peuple algérien, après l’ouverture, l’année dernière, d’une liste d’archives françaises sur la Guerre de libération de l’Algérie. Un geste très attendu, qui marque le début d’une bataille longue à mener par la France. En France, face aux résistants à l’apaisement.