A peine l’année scolaire 2021-22 clôturée, que le Syndicat national des directeurs des écoles primaires (Snadep) exprime ses appréhensions et inquiétudes à l’approche de la rentrée en raison du déficit d’enseignants. Les écoles primaires accueilleront 425 625 nouveaux élèves qui seront encadrés par 207 696 enseignants, a précisé, récemment, le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed. Ce dernier a également indiqué que le nombre d’infrastructures pédagogiques est de 20 272 dont 268 nouveaux établissements seront réceptionnés à la prochaine rentrée scolaire.

«Le nombre d’écoles suffira pour accueillir tous les élèves, mais il y aura un déficit d’encadrement pédagogique», prévient Abdelkrim Gaïd, président du Snadep. «L’idéal est d’ouvrir des postes budgétaires et d’organiser un concours de recrutement externe. Nous avons un déficit de 10% d’enseignant», a-t-il indiqué.

Le manque d’encadrement a souvent engendré de grandes difficultés pour assurer les cours ; les chefs d’établissement et les enseignants auront du mal à s’organiser au vu de la charge qui pèse sur eux. Dans le secteur de l’éducation, la priorité du recrutement est accordée aux diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS), et ce, à travers l’adoption de plusieurs mécanismes dont le détachement, en vue de permettre aux enseignants titulaires d’un diplôme d’enseignement dans le cycle secondaire d’enseigner dans les deux autres cycles, en conservant le même traitement dans le diplôme de fin d’études obtenu. Toutefois, M. Gaïd estime que les sortants des ENS ne couvriront pas les besoins du secteur en termes d’enseignants. «Il faut organiser un concours de recrutement externe pour résorber ce problème», plaide notre interlocuteur. Le gel des concours externes n’est pas sans conséquence sur l’encadrement pédagogique dans les trois cycles.



Libérer graduellement les écoles primaires des Assemblées communales



Les proviseurs font de la soustraction des écoles primaires de la gestion des Assemblées communales leur cheval de bataille. Le président de la République a ordonné d’exonérer les collectivités locales classées «pauvres» des dépenses de restauration et d’équipement des écoles et des cantines scolaires. Par la suite, le ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud avait annoncé, en juin dernier, la libération dans l’avenir des écoles primaires de la gestion des Assemblées communales sans plus de détails. Les proviseurs s’impatientent de voir cette mesure se concrétiser. «Soustraire les écoles primaires des APC peut se concrétiser graduellement et non dans l’immédiat», estime M. Gaïd. «Cela peut prendre jusqu’à quatre ans. Les pouvoirs publics peuvent, à titre d’exemple, soustraire les APC de la gestion des cantines scolaires, des ressources humaines et ensuite de la gestion financière.



Vente du livre scolaire, circulaire cadre pour trancher



«L’école est le meilleur endroit pour vendre le livre scolaire. Les autres points de vente ne sont qu’un appui aux écoles et à l’opération d’acquisition du livre», a déclaré le premier responsable du secteur de l’éducation. Les directeurs des écoles primaires refusent d’accomplir cette tâche, sous prétexte de le faire sans référence juridique et en totale contradiction avec les lois en vigueur. Il est, en effet, interdit au directeur de percevoir de l’argent en dehors des frais d’inscription.

Les proviseurs réclament une protection juridique et une indemnité pour accomplir une mission qui n’est pas de leurs prérogatives. «Nous attendons la publication d’une circulaire cadre pour s’enquérir des mesures prises par la tutelle pour la vente du livre scolaire. Le syndicat convoque ensuite une réunion de la base pour trancher cette question», fait savoir le président du Snadep. «Le directeur a besoin d’une protection juridique pour s’acquitter de cette tâche», dit M. Gaïd qui exige une indemnité pour se charger d’une opération commerciale.

Il y a lieu de rappeler que le ministère de tutelle a annoncé l’instauration d’une prime forfaitaire pour le personnel qui se charge de la vente du livre scolaire.