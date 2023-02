Le ministère de l’Industrie a annoncé dimanche, dans un communiqué, la création du Comité national de pilotage stratégique de la filière sidérurgique et métallurgique, qui sera installé officiellement à la fin du mois en cours.

«Dans le cadre du suivi des activités de la filière des industries sidérurgiques et métallurgiques, et suite à la première rencontre des sidérurgistes et métallurgistes algériens, le ministère de l’Industrie procède fin février à l’installation officielle du Comité national de pilotage stratégique de la filière sidérurgique et métallurgique (CNPSF- sidérurgique et métallurgique) dans le but d’encadrer et de promouvoir les activités industrielles de cette filière», précise la même source. Ce comité représente une «interface entre les pouvoirs publics, d’un côté, et les opérateurs économiques de l’autre, et contribuera activement, en qualité de force de proposition, à la promotion de l’industrie sidérurgique et métallurgique, à l’organisation et à la professionnalisation du marché et il aura un rôle consultatif auprès du ministre de l’Industrie», ajoute le communiqué.

A cet effet, le ministère a invité les opérateurs activant dans cette filière à transmettre leurs manifestations d’intérêt pour l’adhésion à ce comité, à l’adresse mail sec.disman@industrie.gov.dz, en précisant la dénomination de la société et son siège sociale, les produits fabriqués et le gérant et son contact (numéro de téléphone et adresse mail). Les sociétés et entreprises concernées sont celles qui exercent dans la production des différents produits sidérurgiques et métallurgiques (produits en cuivre, tels les fils, tubes, coudes et clous, produits en aluminium, tels les fenêtres, radiateurs, rideaux, chaises, escaliers et emballage métallique, produits en acier, comme les ronds à béton, acier plat, bacs à ordures, charpente, jante, disque de frein et articles de quincaillerie, produits en Inox, tels les équipements collectifs, citerne et cuve, rampes d’escaliers, éviers, robinetterie et portes et ustensiles de cuisine, explique le ministère.

Des invitations officielles seront envoyées aux participants après l’identification de l’entreprise, pour la participation à l’installation officielle du CNPSF-sidérurgique et métallurgique, qui aura lieu fin février, conclut le communiqué. n

