Par Mohamed Touileb

Pour la première séance après le match nul contre la Sierra Leone (0-0) concédé mardi, 24 des 28 joueurs de l’équipe nationale étaient à l’entraînement d’hier dans l’annexe sud du stade de Japoma.

Les absences de Zerrouki, Oukidja, Bennacer et Ounas ont été recensées. La Fédération algérienne de football (FAF) n’a pas communiqué sur les raisons de ces défections. Notamment pour Bennacer et Oukidja qui avaient pris part aux entraînements précédents. Le dernier nommé était même sur la feuille du match d’Algérie – Sierra Leone en tant que second gardien.

Pour sa part, Bennacer a dû faire l’impasse sur la partie en raison d’une suspension (cumul de cartons). Quant à Ounas et Zerrouki, ils étaient annoncés forfait. À priori, ces deux-là, sont contaminés par le Coronavirus sachant qu’ils avaient disputé le match amical contre le Ghana (3-0) sans souffrir d’un quelconque pépin physique. On espère juste que l’infection n’a pas atteint les deux autres absents du jour.

