L’ancien membre du bureau fédéral, Djahid Abdelouahab Zefizef a été officiellement installé dimanche comme nouveau manager-général de l’Equipe nationale de football, lors d’une réunion au siège de la fédération, sis à Dély Brahim (Alger). La nomination s’est faite par le biais du premier responsable de la FAF, le président Charaf-Eddine Amara, en présence du Secrétaire général Mounir Debichi, et de plusieurs autres membres de l’instance.



Labdi limogé

Zefizef (59 ans) est appelé à remplacer Amine Labdi, limogé lundi dernier, lors d’une réunion de travail ayant rassemblé le président Charaf-Eddine Amara et les membres des différents staffs de la sélection nationale, en prévision de la double confrontation contre le Cameroun, dans le cadre des matchs barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022.

En effet, après l’élimination des Verts au premier tour de la CAN-2021, terminant à la dernière place du Groupe «E», avec un seul point au compteur, le patron de la FAF avait promis d’importants changements au sein des structures qui gèrent l’Equipe nationale «A». Le premier d’entre eux a donc été de remercier l’ancien manager-général Amine Labdi, et de le remplacer par Zefizef, qui a déjà occupé plusieurs postes au sein de la FAF, dont celui de vice-président, sous l’ère Kheirddine Zetchi, avant de démissionner en septembre 2018.

«Avant de se retirer de la réunion, pour vaquer à d’autres occupations, Charaf-Eddine Amara a invité les membres des différents staffs à entamer dès lors la préparation de la double confrontation contre le Cameroun, prévue au mois de mars prochain, dans le cadre des matchs barrages, qualificatifs pour la Coupe du monde 2022», a encore précisé l’instance.



«Comme bénévole»

De son côté, et aussitôt installé comme nouveau manager-général des Verts, Zefizef a «tenu à saluer le travail réalisé au cours des trois dernières années au sein de la sélection nationale, ce qui a conduit aux résultats escomptés. Après quoi, il a présenté un mode opératoire, en prévision des deux prochaines échéances, précisant les missions et les tâches de chacun» pouvait-on encore lire dans le communiqué.

Fort de son expérience, pour avoir été dans le management des Verts lors de Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que lors de trois Coupes d’Afrique des nations, «Zefizef a profité de sa prise de contact avec le Secrétaire-général de la FAF et des membres des différents staffs pour s’enquérir d’un certain nombre de paramètres relatifs à la sélection, et de programmer une première visite au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa, ce mardi 1er février 2022» a-t-on encore annoncé de même source.

Le nouveau manager de l’EN, qui occupe actuellement le poste de Président Directeur Général du Groupe Agro-Logistique (ndlr : une SPA relevant du secteur de l’agriculture et du développement rural), «s’est engagé à titre bénévole», et avec l’objectif de «mener à bien cette mission».

