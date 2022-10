L’envoyée spéciale chargée de la communauté nationale à l’étranger, Taous Djellouli, effectue une visite de travail au Canada, en vue de s’enquérir de la situation des ressortissants algériens et d’examiner avec les autorités canadiennes les voies à même d’améliorer leur prise en charge, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à protéger la diaspora algérienne. Dans ce cadre, Mme Djellouli a rencontré des membres de la communauté algérienne dans les villes de Québec et de Montréal avec qui elle a abordé nombre de questions en rapport avec l’amélioration des prestations consulaires, le transport aérien, les questions culturelles et socioéconomiques. La diplomate a saisi, par ailleurs, l’occasion pour réaffirmer à l’assistance «tout l’intérêt accordé par les hautes autorités du pays à ces questions intimement liées à la protection des ressortissants algériens établis à l’étranger aux plans administratif, juridique, culturel et socioéconomique». Mme Djellouli a, en outre, invité les membres de la communauté nationale «à faire part de leurs suggestions, en vue d’améliorer leur prise en charge dans toutes les sphères sus-citées, et faciliter leur participation pleine et active au développement de l’Algérie». A noter que Mme Djellouli poursuivra sa visite au Canada en se rendant dans la capitale fédérale Ottawa, où elle rencontrera des membres de la communauté algérienne établis dans cette ville et ses environs et aura également des entretiens avec des responsables canadiens avec qui elle abordera particulièrement la question du développement des relations bilatérales et la situation des ressortissants algériens.

