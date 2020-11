La compagnie d’assurance algérienne Macir Vie a lancé, mardi 3 novembre, une campagne de mécénat/soutien à l’attention du personnel soignant en Algérie. Face à l’urgence sanitaire à laquelle notre pays est confronté et au vu du nombre croissant des contaminations, Macir Vie a remis un lot d’équipement de protection sanitaire à «nos héros en blouses blanches», qui se consacrent quotidiennement et sans relâche à la lutte contre la Covid-19, et ce, depuis maintenant près d’un an, a annoncé la compagnie d’assurance dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

À cette occasion, l’assureur lance un appel aux dons et à la mobilisation de tous les acteurs économiques en mesure de contribuer à la fourniture de matériel utile (masques, visières, gants, surblouses, respirateurs…) en quantité suffisante. L’objectif est de protéger, soutenir et assister au maximum notre personnel de santé, en première ligne face à cette pandémie. La préservation de leur santé est, en effet, primordiale dans la lutte contre ce virus.

Dans la même optique, Macir Vie souhaite rappeler la mise à disposition de son produit de santé à domicile : Tabibou Home. A travers ce service, la compagnie d’assurance souhaite contribuer, à son échelle, à désengorger les établissements de santé et minimiser les risques de contamination. En effet, afin de permettre au personnel hospitalier de se consacrer pleinement à la lourde tâche qu’il affronte, Tabibou Home propose son réseau de médecins, se déplaçant pour la prise en charge médicale à domicile des patients. <

