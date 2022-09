Le scénario paraissait inconcevable à l’automne dernier. Tout le monde au sein de l’équipe, y compris le sélectionneur, pensait que l’histoire d’Andy Delort avec les «Verts» était terminée. Mais voilà que la donne a concrètement changé en ce mois de septembre après des signaux envoyés en mai dernier. L’attaquant de l’OGC Nice a fait son retour chez les «Fennecs». Après des excuses faites auprès des Algériens dans une vidéo, le Niçois a fait son mea-culpa devant ses coéquipiers en sélection. D’après nos sources, la réhabilitation complète de Delort ne peut être immédiate vue les séquelles que la rupture en octobre dernier a laissées.

Par Mohamed Touileb

Belmadi a décidé de passer l’éponge. Il met avant tout l’intérêt de la sélection en re-sélectionnant un élément susceptible d’aider l’équipe à retrouver un certain degré de performance. Pour certain, c’est de l’indulgence. Pour d’autres, c’est de la passivité. Chacun y va de son interprétation. Quant au driver de l’EN, il estime que «ce n’est pas positif d’en parler même si je savais que ça allait être le cas. C’est lui qui s’était auto-exclu. Moi, je n’ai condamné personne. J’ai ramené des joueurs qui avaient fait des choses aussi. Personne n’a le monopole du patriotisme, je n’ai jamais fermé de porte à qui que ce soit». Dans sa conception, les choses auraient pu se passer autrement s’il y avait la qualification en Coupe du Monde 2022.



Belmadi s’expose et met sa rigueur en jeu

«J’avais prévu d’aller en Coupe du monde et j’allais partir après celle-ci car j’estimais que c’était la fin d’un cycle. Mon successeur aurait eu la possibilité d’intégrer Andy. Aujourd’hui, je suis encore sélectionneur et si nous avions été en Coupe du monde, Andy n’aurait pas été là. Nous devons être logiques et clairs là-dessus. Ceux qui ont fait la campagne, dans les endroits difficiles, auraient eu ce mérite», précise le successeur de Rabah Madjer.

Qu’à cela ne tienne, force est de reconnaître que Belmadi a été beaucoup trop offensif à l’automne dernier. Il a littéralement immolé le joueur dans ses sorties médiatiques après que l’Aiglon a décidé de mettre ses devoirs internationaux en stand-by. Il n’était, à l’époque, pas question de concevoir un comeback du joueur tant que Belmadi était aux rênes technique Dz.

Cependant, le coach des Fennecs a fait machine-arrière en décidant de le remettre dans ses plans. Cette manœuvre, conséquente à la non-qualification en Coupe du Monde 2022 au Qatar (compétition à laquelle Delort n’allait pas prendre part comme l’assure le coach), est à fort préjudice. Clairement, Belmadi desserre l’étreinte sur le groupe et remet son autorité en jeu. Cela peut être perçu comme une faiblesse et un manque de rigueur. À partir de là, il peut y avoir une sorte d’indignation tacite chez certains éléments qui jugeraient que l’ancien pensionnaire du Montpellier HSC ne devait -en aucun cas- bénéficier d’autant d’indulgence. Surtout après avoir tourné le dos à l’équipe nationale au moment où elle allait aborder des échéances cruciales.



Slimani, des propos qui pourraient annoncer des maux

On ne va pas réveiller les démons. Par contre, dans la séquence à l’aéroport d’Islam Slimani, on a pu ressentir une sorte de dégoût par rapport au retour de Delort. «Moi, de retour? Demandez ça à ceux qui reviennent en sélection», a lâché énigmatiquement le goleador d’El-Khadra. La brèche est ouverte. Et elle peut causer une scission.

Concrètement, «SuperSlim» voit un concurrent au poste se pointer peut signifier avoir un peu moins d’opportunités de jouer. Mais on peut aussi comprendre que cela dépasse le volet footballistique. Dans un groupe, ça parle quand il y a des affaires qui font du bruit. Ce fut le cas pour l’affaire Delort.

Les stigmates ne peuvent pas disparaître comme par enchantement ou sur simple choix du coach pour un dossier si complexe. Comme toute rupture brutale, il y a des séquelles. Il faudra laisser le temps au temps. Aussi, le pensionnaire du «Gym» doit se montrer performant. Après tout, il a tout à prouver et une place dans le groupe à reconquérir. <