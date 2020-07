Finalement, la réunion du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF), tenue hier, n’a livré aucun verdict concernant la suite à donner à la saison 2019-2020. Étaient attendues des décisions sur le maintien ou l’arrêt définitif de l’exercice en cours ainsi que des délibérations concernant l’attribution éventuelle du titre de champion pour le CR Belouizdad, actuel leader de la hiérarchie. Ce dernier cas de figure ne fait pas l’unanimité auprès des autres concurrents pour le sacre. Mais, mathématiquement, le « Chabab » fait mieux que ses poursuivants lors des 37 derniers matchs. Analyse.

S’il y a bien une équipe qui pourrait contester une consécration administrative des Belouizdadis, c’est bien la JS Kabylie qui a récolté le meilleur « total points » (62) depuis le début de la deuxième moitié de la séquence 2018-2019. Presque condamnés à la relégation, les Belcourtois avaient réussi à redresser la barre en engrangeant 28 unités sur 45 possibles de la phase « retour ». Dans ce registre, personne n’a fait mieux. Pour preuve : les « Canaris », vice-champions d’Algérie derrière l’USM Alger, n’en ont pris que 26. Sur la seconde partie de la défunte saison, aucun team n’a été plus performant que les « Rouge et Blanc ». Pour cette cuvée 2019-2020, les « Lions du Djurdjura » (4es, 36 points) sont dans le coup pour brandir le Bouclier de Champion. Au même titre que l’ES Sétif (2e, 37 points) et le MC Alger (3e, 37 points). A noter que les Chababistes et les Mouloudéens comptent 1 match retard chacun. Donc, 3 points potentiels à prendre. Ainsi, le Mouloudia, par le biais de son actuel président Abdenacer Almas, a estimé que « ce serait inconcevable d’offrir le titre à un club aux dépens d’un autre, alors qu’il reste huit journées à disputer, et le Mouloudia compte un match en moins.»



Le « Doyen » dauphin au meilleur des cas

En effet, les « Vert et Rouge » ont un match en joker par rapport au calendrier au même titre que le CRB qui, lui aussi, n’a disputé que 21 rencontres. En outre, en comptabilisant les points cumulés depuis le 4 janvier 2019 par les teams qui occupent les 4 premières places de la Ligue 1 Mobilis, le « Doyen » a compilé 59 points contre 68 pour les gars de Laâquiba. Pour leur part, les Sétifiens en ont pris 57 et 62 pour la JSK. C’est pour dire que, dans tous les cas, les Mouloudéens resteront virtuellement et numériquement 3es. Mieux encore, si l’ont fait des projections mathématiques en considérant la moyenne de points pris à domicile et à l’extérieur cette saison. Les coéquipiers de Hachoud ont 9 tests restants. Quand ils reçoivent, ils prennent 1.80 point en moyenne contre 1.73 point en déplacement. Quand on multiplie 1.80 par 5 (matchs restants at home) et 1.73 par 4 (matchs à jouer loin des bases), les poulains de Nabil Neghiz auront 74.92.



Les maths implacables

Avec la même opération pour les Sétfiens et les Tizi-Ouzééens, on obtiendrait 72.44 points et 75.08 points dans ce sens. Ainsi, en considérant ces chiffres, le CRB reste leader (86.08 points) et son vrai-dauphin serait la JSK niveau constance de résultat sur 37 rencontres. C’est 7 matchs de plus qu’une saison normale. Et même si l’on transposait ce calcul pour l’édition actuelle seulement, le Chabab finirait champion avec une moyenne de 58.08 points suivi du MC Alger (52.92 points) puis l’ES Sétif (50.44 points) et la JS Kabylie (49.08). A partir de là, penser qu’« offrir le titre à l’actuel leader serait une vraie injustice », comme l’a indiqué Almas, serait arithmétiquement infondé. Au mérite sportif, décorer le « Chabab » serait tout sauf scandaleux. Même s’il reste 8 journées à disputer et dans lesquelles tout peut arriver. Mais la cadence et la démarche ferme d’Amir Saâyoud & cie vers le sacre ne sont pas à remettre en considération. D’ailleurs, Mounir Zeghdoud, entraîneur de l’USM Alger, pense que « dans le cas où le championnat sera arrêté, l’attribution du titre de champion au CRB me paraîtrai logique. Le Chabab a dominé le championnat depuis le début de saison, ce qui est à mon sens une preuve que ce club mérite d’être sacré champion d’Algérie.» C’est pour dire que certains ont le bon sens et savent mettent la rivalité à part. n