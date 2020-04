Les queues interminables et les bousculades au niveau des minoteries pour l’achat de semoule, dans un contexte de pandémie mortelle au coronavirus, a fait réagir les pouvoirs publics. C’est ainsi qu’il a été décidé d’une interdiction formelle de la vente de semoule par les minoteries directement aux consommateurs. C’est, en effet, le ministère du Commerce qui a saisi, hier les directeurs de wilaya, les instruisant de signifier l’interdiction aux responsables des minoteries se trouvant sur leur territoire de compétence. «Suite à nos constatations concernant la vente de semoule au niveau des minoteries sur tout le territoire national, et qui fait encourir un risque pour la santé de citoyens, il vous est demandé d’ordonner aux responsables des unités se trouvant dans le territoire de votre compétence d’arrêter immédiatement la vente de semoule directement aux citoyens. Je vous demande de revenir au système habituel de vente qui passe par les circuits de distribution et les commerçants exerçant dans la distribution en gros et en détail», lit-on dans la note adressée par le ministère.

Aussi et pour faire valoir cette décision, le ministre du Commerce Kamel Rezig a diffusé sur sa page facebook des photos illustrant le gaspillage des produits alimentaires et notamment la farine et la semoule. En effet, sur la page facebook du ministère, on peut aisément distinguer des éboueurs retirant des poubelles ce qui semble être des sacs de semoule et de farine. Des images choquantes en temps de pandémie au coronavirus marquée par une pénurie en semoule et en farine. Il est utile de préciser à ce propos que depuis la propagation du coronavirus en Algérie et avant même l’annonce du confinement partiel, des tensions sur certains produits alimentaires ont été enregistrées, surtout s’agissant de la semoule et de la farine. C’est ainsi que le stock des détaillants habituellement réservé pour une semaine s’est épuisé en moins d’une heure. Et l’afflux important des détaillants vers les minoteries pour l’approvisionnement avait créé une véritable tension sur ces produits utilisés largement par la ménagère algérienne. Ce qui a poussé les citoyens à s’adresser directement aux minoteries. C’est ainsi que des images de files d’attente et de bousculades très importantes devant les minoteries ont été quotidiennement vécues par les citoyens, partagées sur facebook suscitant la colère et l’indignation. Ce genre de comportement est de nature à propager le virus. C’est dans cette optique que le ministère de l’Industrie et des Mines avait annoncé des «mesures urgentes pour assurer l’approvisionnement de la population en semoule», le 29 mars dernier. En effet, le ministère avait «instruit l’ouverture de tous les points de vente dépendant du groupe public Agrodiv, spécialisé dans l’agroalimentaire à l’échelle industrielle «sans exception, à travers toutes les wilayas». La vente directe et indirecte aux consommateurs tout en respectant les consignes de sécurité et les règles d’hygiène a été également préconisée. n

