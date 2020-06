Un déconfinement total n’est pas à l’ordre du jour car celui-ci inclurait la réouverture de l’espace aérien, ce que l’Algérie ne peut pas se permettre de faire actuellement étant donné tous les risques liés au nouveau coronavirus que cela engendrerait. C’est, en somme, le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour qui la prudence reste de mise tant que la situation sanitaire l’exige, selon les recommandations et conclusions qui lui sont transmises par l’autorité sanitaire actuelle qu’est le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

«Tant que nous avons encore des décès et que la propagation de la pandémie demeure maitrisée, nous ne procéderons pas à un déconfinement total», cette décision nécessitant «la réouverture des frontières et de l’espace aérien», a indiqué le Président, lors de son entrevue périodique avec des responsables et représentants de médias nationaux diffusée vendredi soir.

Il a expliqué cette décision par le fait qu’en Algérie «nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade d’ouverture de l’espace aérien, d’autant que plusieurs pays enregistrent toujours des cas d’atteinte et des décès par milliers». Dans ce chapitre, il est utile de rappeler que les premiers cas de Covid-19, découverts à Boufarik dans la wilaya de Blida, avaient été contaminés par des membres de leur famille résidant en France et qui étaient venus assister à une fête de mariage. Du coup, de nombreuses personnes de différentes régions du pays (de Mascara, Oued Souf et autres), qui avaient assisté à cette fête, avaient été contaminées et ont, à leur tour, contaminé d’autres personnes de leur entourage une fois de retour chez eux. Nombre d’entre eux ne sont plus parmi nous aujourd’hui, emportés le coronavirus.

En plus des risques de la poursuite de la propagation de la pandémie que connait le pays en raison de la situation interne déjà, où il est difficile de faire admettre à tous le respect des mesures de prévention, rajouter un autre risque en ouvrant l’espace aérien serait une sorte d’imprudence pouvant être pourtant évitable pour quelque temps encore. «C’est pourquoi, nous devons rester prudents et prendre les mesures nécessaires pour éviter d’avoir une seconde vague de contamination» au Covid-19, a affirmé le Chef de l’Etat, soulignant qu’«il est encore tôt pour parler d’ouverture de l’espace aérien». Il fera, toutefois, remarquer qu’«une telle décision est du ressort des spécialistes et tient compte de la préservation de la santé des citoyens».



Seules les considérations scientifiques dictent les décisions

Toutes les décisions relatives au confinement et au déconfinement «répondent à des considérations scientifiques et non politiques ou administratives», a encore déclaré M. Tebboune, affirmant que «nous n’allons suivre aucun autre pays, mais plutôt régler les problèmes de notre pays». Il a insisté que le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus est «le seul habilité à prendre de telles décisions» que le gouvernement met en application selon les prérogatives qui lui reviennent, mais qui ne concernent en aucun cas le volet strictement sanitaire dont l’élaboration des protocoles pour chaque secteur et autres tâches relevant des prérogatives du Comité. D’ailleurs, la réunion du Président avec le Comité scientifique, hier, au siège de la Présidence, pour «une analyse minutieuse de la première phase lors de laquelle le gouvernement avait décidé le déconfinement partiel» entrait dans ce cadre. Le Chef de l’Etat a réitéré dans ce sens «toute sa confiance quant aux décisions du Comité qui participent du souci de préserver la vie des citoyens». L’Algérie a lutté de «manière scientifique contre cette pandémie depuis le début, tous les chiffres du Comité sont précis, fournis de manière scientifique». «Nous serons à la disposition du Comité scientifique qui jouit d’un haut sens de responsabilité», a-t-il ajouté.

Le déconfinement total ou partiel vise «la préservation de la santé du citoyen», a-t-il encore souligné, rappelant que l’Algérie était parmi les premiers pays à avoir pris des mesures «préventives exemplaires», dont la mise en quarantaine des étudiants algériens rentrés de Wuhan (Chine), l’équipement des aéroports en moyens de dépistage et de protection, puis la fermeture des stades, des établissements scolaires, universités, aéroports, mosquées, etc., avant de fermer les frontières terrestres de concert avec les pays voisins. Il a été, également, été procédé à des tests même sur les cadavres pour déterminer s’ils étaient décédés suite à leur contamination au Covid-19 ou non, afin de «prendre les mesures préventives qui s’imposent», en soumettant les sujets contacts des victimes à tests de dépistage.

Après avoir souligné qu’il n’y avait, jusque-là, «aucun traitement» à ce virus, le Président Tebboune a appelé les citoyens à «l’impératif respect des règles de prévention afin de juguler la pandémie». L’Algérie compte, aujourd’hui, «26 centres de dépistage spécialisés dont ceux de Béchar, Tamanrasset, et Tizi Ouzou», a-t-il rappelé, assurant que ce nombre «sera encore revu à la hausse, alors qu’au début de la pandémie, il n’y avait que l’Institut Pasteur d’Alger qui effectuait les analyses de coronavirus».

A cette occasion, le Président a mis en avant la nécessité de promouvoir «la culture préventive» chez les citoyens, soutenant qu’il n’y a aucun problème financier «en termes de prise en charge de la pandémie de Covid-19», réitérant que «nous injecterons un milliard de dollars s’il le faut, la santé du citoyen n’ayant pas de prix».<