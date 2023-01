Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné mardi à Alger, le coup d’envoi d’une campagne nationale de sensibilisation sur «les produits contenant des couleurs et symboles attentatoires aux valeurs morales de la société algérienne», et ce en vue d’«alerter les différentes franges de la société à même de faire face à la propagation de ces produits». Intervenant en marge du coup d’envoi de cette campagne nationale organisée sous le slogan «Protège ta famille…Gare aux produits aux couleurs et symboles attentatoires à nos valeurs morales», M. Rezig a fait savoir que l’objectif était de protéger les intérêts moraux du consommateur algérien conformément au décret 09-03 de février 2009 relatif à la protection du consommateur et la lutte contre la contrefaçon. Selon le ministre, cette campagne verra la participation de tous les secteurs, outre le Commerce, l’Intérieur, les Affaires religieuses et la société civile à travers les associations de protection du consommateur et les corps sécuritaires, en l’occurrence la gendarmerie et la sûreté nationales, et ce, en vue de lutter contre la propagation de ces produits, soulignant l’importance de «sensibiliser à la lutte contre la propagation de ces produits dans les marchés, les magasins et les maisons». Les opérations de contrôle au niveau des marchés et des frontières menées par les services du ministère du Commerce en coordination avec les services de la Sûreté nationale l’an dernier ont permis de saisir et de détruire 38.542 unités d’une valeur de 3,5 millions Da, notamment des articles scolaires et des jouets pour enfants contenant des couleurs et des symboles contraires à la religion et aux valeurs de la société algérienne, outre 4.561 exemplaires du Saint Coran contenant des pages aux couleurs attentatoires à la religion, a-t-il poursuivi. Les services du commerce «seront fermes avec chaque opérateur économique qui vend ces articles qui portent atteinte aux mœurs et à l’intérêt moral du consommateur», parallèlement au renforcement du contrôle, avec les services des douanes et de la Police aux frontières, sur les articles importés, tout en appliquant «des sanctions très sévères contre les importateurs de ces articles». De son côté, le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Mohamed Louhaidia, a précisé que, dans le cadre de cette campagne, une note sera publiée sur les sites du ministère et des associations de protection du consommateur, ainsi que sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les opérateurs économiques et les consommateurs sur les risques de la propagation, sur le marché national, des produits contenant ces couleurs et symboles. La campagne, prévue jusqu’au 9 janvier, vise également à faire connaître les couleurs et les symboles portant atteinte à la religion et aux valeurs morales de la société pour les distinguer des sept couleurs du spectre, a-t-il dit, ajoutant que des photos et des échantillons de produits contenant ces couleurs et symboles commercialisés sur le marché national seront montrés au public. Pour sa part, le président de la Fédération algérienne des consommateurs, Zaki Hariz, a indiqué que la fédération contribuera à cette campagne, notamment à travers des activités dans les écoles pour sensibiliser aux «risques de ces symboles et couleurs contraires aux valeurs et traditions de la société algérienne et nuisant aux intérêts moraux du consommateur, surtout les enfants», et ce, a-t-il dit, dans le cadre d’une convention avec le ministère de l’Education nationale. Le Secrétaire national à l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Issam Bedrissi, a, quant à lui, souligné l’attachement de l’union au succès de la campagne à travers la sensibilisation des commerçants et des opérateurs économiques pour les inciter à ne plus vendre ces produits et à contribuer à la moralisation de la vie commerciale.(APS)

