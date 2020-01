Pour instaurer une ambiance de fraternité entre les supporters de l’équipe USMBA et ceux de l’équipe MCO lors du derby programmé pour le début février, l’association des cadres de la direction de la jeunesse et des sports de Sidi Bel Abbés a initié une campagne de sensibilisation avec comme slogan « non à l’insulte des mamans des joueurs ».

Des dépliants seront distribués au moment de l’achat du ticket d’entrée au stade, qui incitent les supporters au calme dans le stade durant le match et soutenir leur équipe quelque soit le résultat enregistré.

L’association compte ainsi éradiquer le phénomène de la violence qui a pris de l’ampleur ces dernières années, dans le but de prémunir les supporters du danger des agressions et aussi préserver les biens publics du saccage et aussi mettre un terme aux dépassements.

Après le match une tombola sera organisée et d’intéressants cadeaux seront offerts aux supporters tirés au sort. Le premier prix concerne une Omra qui sera offerte à l’un des parents du gagnant, le deuxième et troisième prix, seront un voyage à la Turquie et la Tunisie. Les 4ème, 5ème et 6ème gagnants obtiendront un séjour de 10 jours au complexe sportif. Pour les petits supporters, l’association a réservé une excursion touristique à 20 enfants, à Alger et ses villes, tandis que les familles des gagnants du 27ème à 126ème prix, qui ont programmé une Omra pour le mois d’avril, obtiendront des réductions dur les frais du voyage.

Une initiative pour convertir les supporters en véritable fans et instaurer la sérénité parmi eux, ambitionne t-on.