Le secrétaire général par intérim du Rassemblement national démocratique (RND) Azzedine Mihoubi se dirige droit vers une confirmation en poste, à l’occasion du congrès extraordinaire du parti prévu les 18 et 19 mars prochain. Les congrès régionaux tenus samedi ont tous apporté un soutien au candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre, pour le poste de secrétaire général. Dans un message posté sur sa page et repris par celle du RND, sur facebook, Mihoubi a tenu à remercier et félicité «tous ceux qui ont contribué à la réussite des congrès régionaux du parti, tenus hier samedi (Annaba, Constantine, Oran, Hassi Messaoud, Bechar, Blida et Sétif), dont des secrétaires de wilaya, des organisateurs et des délégués ». « Je les remercie pour m’avoir plébiscité et pour la confiance qu’ils ont renouvelé à ma personne », a-t-il clairement écrit, mettant en avant leur

« prédisposition à réussir le congrès extraordinaire du 18 mars ».

Azzedine Mihoubi voit ainsi la route balisée pour rester au poste qu’il occupe depuis juillet 2019 en tant que intérimaire en remplacement d’Ahmed Ouyahia, en détention à la prison d’El Harrach dans le cadre d’affaires « liées à la corruption ». Légalement, le congrès devait être convoqué dans les trois mois qui suivaient sa désignation à la direction du parti, mais la participation à la présidentielle du 12 décembre a poussé le RND à faire l’impasse sur cette échéance statutaire. Désormais, il faut dire que Mihoubi a tiré profit de ce « sursis » pour, semble-t-il, confectionner un congrès sur mesure pour s’assurer de la tête du parti. A commencer par la neutralisation de tous ses détracteurs, voire concurrents potentiels.

Le 12 février dernier, la commission de discipline a statué sur le cas de Seddik Chihab, principal opposant de Mihoubi, annonçant sa « radiation définitive » des rangs du parti. «Suite à l’étude du dossier appuyé de preuves qui lui a été communiqué par le secrétaire général par intérim du parti, il a été décidé d’écarter définitivement Seddik Chihab du parti», avait écrit la commission. Chihab avait qualifié, rappelle-t-on, le secrétaire général intérimaire d’« usurpateur » qui a été, selon ses propos, « imposé par la Issaba qui voyait en lui l’instrument idéal pour être à son service». Cet ancien bras droit d’Ahmed Ouyahia avant qu’il ne se retourne contre lui d’ailleurs au début du Hirak, a, en guise de réponse, appelé dernièrement à « constituer un front uni afin de restituer le parti à ses militants». Chihab Seddik considère sa radiation comme « insensée, non règlementaire et inappropriée » et vise à éliminer toutes les voix discordantes » qui peuvent faire de l’ombre aux ambitions de Mihoubi.

Ce dernier ne prête aucun intérêt à ce qui se dit en dehors des instances du parti. Tout semble être élaboré pour qu’il soit élu secrétaire général lors du prochain congrès, maintenant qu’il a le quitus des wilayas ayant pris part aux congrès régionaux. En attendant celui de la communauté nationale à l’étranger qui devra se tenir à la veille du congrès national. De sources sûres du RND, nous apprenons que l’on se dirige vers un congrès sans aucun enjeu. « Il y aura une motion de soutien pour plébisciter Mihoubi comme secrétaire général », précise notre source pour qui, « la voie est toute tracée pour lui».

En faisant l’éloge de son bilan à la tête du parti, lors du dernier conseil national, Mihoubi envoie un message aux militants et cadres pour le soutenir. « Personne ne peut nier les efforts du parti dans le rétablissement de l’équilibre sur la scène politique, à travers sa forte et agissante contribution à la réussite du dernier scrutin présidentiel, une option considérée par le parti comme le début à toute solution possible aux questions soulevées », avait-il déclaré mettant en avant aussi sa réussite à « débarrasser le parti de certaines pratiques politiques, caractérisant le paysage politique classique ».<

